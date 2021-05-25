Euro/TL, parite etkisiyle zirveyi gördü

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasalarda ABD dolarının euro karşısında düşüşünü sürdürmesiyle yükselen paritenin desteğiyle euro/TL kuru 10,32'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



ABD Doları, ABD'de enflasyon kaynaklı faiz endişelerin azalmasıyla değer kaybını artırdı. Dolar bugün son 4,5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,2262'ye kadar tırmandı. Paritede yaşanan yükseliş euronun TL karşısında da güçlenmesini sağladı. Euro/TL yaşanan hareketle 10,3212'ye kadar yükseldi. Euro/TL son olarak 14 Mayıs'ta 1,3044 ile zirveyi görmüştü.

Euro, 14:10 itibarıyla düne göre yüzde 0,55 artışla 10,3080'den işlem görüyor.

Dolar/TL 8,40'ın üzerinde

Dolar/TL ise hafif yukarı yönlü hareketle 8,40'ın üzerine tırmandı. Dolar/TL, gün içerisinde son en yüksek seviye olarak 8,4180'i gördükten sonra saat 14:10'da 8,4120'den el değiştiriyor.

Dolar Endeksi, paritede yükselişe imkan verebilir

Euro/TL'deki zirve hareketini değerlendiren Ahlatcı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, ABD'de varlık alımlarına yönelik demeçlerin ve gelişmelerin kurlar üzerinde oldukça etkili olduğuna işaret ediyor. Ürkün'ün değerlendirmeleri şöyle;

"Dolar endeksinin aşağı yönlü seyri EURUSD'de etkisini gösterirken parite bu görünümde bir kaç gündür aşamadığı 1.2240 seviyesinin üzerine geçiş yaptı. Bu hareketle birlikte Türk Lirası'da bugün hafif satışla karşılaşması sonucu EURTRY'de yeni rekor seviyeye ulaşıldığı gözleniyor. Önümüzdeki süreçte FED yetkililerinin desteğe devam sözleri ile tahvil alımlarının azaltılmasından uzak görünümde kaldıkça Dolar'daki zayıflık etkisini sürdürebilir. Bu görünümde Perşembe günkü çekirdek PCE ön plana çıkıyor. Beklenti üzerinde bir artış Dolar'da kıpırdanma yaratabilir olsa da FED'in görüşünü değiştirecek bir söylem değişikliği beklemiyoruz. Dolar endeksinin bu açıdan 90.00 seviyesi altında tutunması paritenin yükselişine imkan vermeye devam edebilir. Paritede 1.2280 üzerinde 1.2325 önceki zirvesine hareket oluşursa EURTRY'de de yeni zirve rekorlarını görebiliriz."

Yatırımcılar dolar pozisyonlarını kapatıyor

Dünya genelinde pandemiden toparlanma devam ederken, ABD'de faizlerin düşük olmasından dolayı paranın dışarıya kaçacağını düşünen yatırımcılar dolar pozisyonlarını hızla satıyorlar. Nisan ayında enflasyonda yaşanan artışın Fed'in para politikasına yönelik şüphelere yol açmasının ardından yatırımcılar dolar pozisyonlarında artışa gitme konusunda son derece temkinli davransalar da, Fed'in dün gece yaptığı açıklamalar içlerini rahatlatmış gibi gözüküyor.