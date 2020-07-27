Euro/TL'de tarihi zirve yenilendi
Euro/TL bu akşam 8.22 seviyelerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur ardından 8.06'ya indi. 6.97 seviyesini test eden dolar/TL ise 6.86'ya geriledi.
Küresel çapta değer kazanan Euro, yeni haftada TL karşısında da değer kazanmaya devam ediyor.
Euro, dolar karşısında 1,1781 düzeyine yükselerek son iki yılın zirvesine çıkarken, Euro/TL de 8.2239 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Akşam saatlerinde dolar/TL de 6.97 seviyesini test etti ve ardından yeniden 6.86 seviyelerine döndü.
Saat 22:05 itibariyle Euro/TL 8.0820 ve dolar/TL 6.8710 seviyelerinde yer aldı.