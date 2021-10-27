Evergrande hisselerinde baskı sürüyor

Nakit sıkıntısı yaşayan Çinli Evergrande ve şirketin elektrikli araç birimi New Energy'nin hisseleri devlet planlama kurumunun "kilit sektörlerdeki" şirketlere borç yapılarını "optimize etme" çağrısında bulunmasının ardından düştü.

Evergrande ve New Energy hisseleri TSİ 0355 yüzde 1'e biraz altında ekside işlem gördü. Aynı saatte Hang Seng endeksi yüzde 1,7 eksideydi.

Yaklaşık 300 milyar dolar borç ve yükümlülüğü bulunan Evergrande'nin temerrüde düşeceği görüşü geçtiğimiz haftalarda yatırımcıları tedirgin edip piyasalar genelinde risk iştahının azalmasına yol açtı. Şirket dolar cinsi bir tahvilinin faiz ödemesi için yeterli parayı geçen hafta banka hesaplarına aktararak son anda temerrüdün önüne geçmişti.

Çin'in devlet planlama kurumu dün geç saatlerde yaptığı açıklamada döviz cinsi borçlanan şirketlerle bir toplantı düzenlendiğini açıkladı.

Toplantıda şirketlere borç aldıkları paraları sadece üzerinde anlaşma sağlanan amaçlar için kullanmaları ve "piyasanın genel düzenini kendi itibarlarını korudukları gibi korumaları" tavsiyesinde bulunuldu.