Evergrande için kader günü

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin bugün kupon ödeme süresi gelen 83.5 milyon dolarlık tahvil ödemesinin ödenip ödenmeyeceği belirsiz. Şirketin ayrıca gelecek hafta yerine getirmesi gereken 47.5 milyon dolarlık başka bir tahvil kupon ödeme yükümlülüğü de var.

Şirketin yönetim kurulu başkanı yatırımcılara kupon ödemelerinin yapılmasının şirketin en büyük önceliği olduğunu açıkladı.

Yatırımcılar Çin'in ikinci büyük inşaat ve gayrimenkul şirketi Evergrande'nin temerrüte düşeceğinden ve likidite krizinin küresel finansal sisteme etki edeceğinden kaygılanıyorlardı.

Evergrande, bu haftaki bir dizi tahvil kupon ödemesini yaparak temerrütten kurtulmaya çalışırken, şirketin ana iştiraklerinden Hengda Real Estate Group yüzde 5.8 faizle işlem gören Eylül 2025 vadeli yuan cinsi yurtiçi tahvilin kupon ödemesini "hallettiğini" dün açıklamıştı.

Öte yandan Çin merkez bankası piyasaları rahatlatmak için bankacılık sistemine 90 milyar yuan para enjekte etti.

Evergrande'nin hisseleri tatil sonrası bugün yüzde 32 yükseldikten sonra kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Şirketin iştiraklerinin hisseleri de yükseldi.

"Devlet müdahalesi hala bir seçenek"

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, ödemeye ilişkin şirketin bugün alacağı ya da alamayacağı aksiyon bundan sonrası açısından da önemli olacağını söyledi Erkan, "Çünkü Evergrande'nin yan kuruluşu her ne kadar faiz ödemeleri konusunda bir anlaşmaya varıldığını söylese de, bununla alakalı elde bir net bir bilgi yok.

Haliyle tahvil ödemelerinin nasıl yapılacağı ile alakalı net bir durum yok. Belli oranda kesinti, erteleme ya da taksitlendirme mi olacak? Tabii şu da var Evergrande'nin tahvilleri önemli ölçüde değer kaybetti ve kağıtları ellerinde tutanlar değer kaybıyla da karşı karşıya olmak durumundalar. Kupon ödemelerine ilişkin temerrüt riski kreditörlerin de risk taşımasına neden oluyor. Devlet müdahalesi hala bir seçenek, krizin boyutu ve Lehman Brothers'a ne kadar benzeyeceği ise hala bilinmez bir durum.