Borç krizindeki Evergrande, 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi. Çin'in emlak devi ve aynı zamanda dünyanın en büyük borca sahip gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande resmi olarak temerrüde düştü.

Çin piyasasında ve uluslararası piyasalarda gözler gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group'un tahvil kupon ödemesini yerine getirip getiremeyeceğindeydi.

Şirket, şu ana kadar tüm ödemelerini gerçekleştirerek temerrüte düşmekten kaçınmıştı. Ancak, şirketin 148 milyon doları aşan Nisan 2022, 2023 ve 2024 tahvil kupon ödemesi için tanınan 30 günlük süre sona erdi.

Offshore tahvil yatırımcılarına olan 148 milyon dolarlık ödeme için 30 günlük süre sona erdi ve ödemeyi yapamayan Evergrande temerrüde düştü.