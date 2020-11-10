Eximbank 1 milyar dolarlık borçlanma planlıyor

10 Kasım 2020

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), yurt dışında toplam 1 milyar dolar ya da döviz cinsinden eşit tutara kadar tahvil ihracı kararı aldı.

Bankadan KAP’a yapılan açıklamaya göre, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli tahvillerin bir veya birkaç seferde ihracı planlanıyor.

Açıklamada “Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır” denildi.