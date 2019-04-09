Eximbank, 630 milyon dolar sendikasyon aldı

09 Nisan 2019

Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen bültene göre Pekcan, Türk Eximbank'ın Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan bir ve iki yıl vadeli, 630 milyon dolar karşılığı 184 milyon dolar ve 398 milyon euro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını söyledi.

Pekcan'ın verdiği bilgiye göre, işlem bir yıllık dilim için euribor artı yüzde 2.65 ve libor artı yüzde 2.75 olmak üzere Ekim ayında imzalanan sendikasyon kredisine oranla 20 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.

Sendikasyon kredisinin 2 yıllık diliminin tutarı ise 84 milyon dolar oldu.

Bültene göre, sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1.5 milyar dolara ulaşan Türk Eximbank'ın toplam dış finansmanının yüzde 15'i sendikasyon kredilerinden oluşuyor.

Türk Eximbank'ın bu kredi ile birlikte vadesi dolan sendikasyon kredilerini yüzde 141 oranında yenilediğini söyleyen Pekcan, "Avrupa'dan 10, Uzak Doğu'dan dört ve Körfez ülkelerinden altı banka olmak üzere toplam 20 bankanın katıldığı sendikasyon kredisine toplanan talep, hedeflediğimiz tutarı geçti" dedi.