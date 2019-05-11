Eximbank genel müdürü ayrıldı

11 Mayıs 2019

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, dün itibarıyla genel müdürlük görevinden ayrıldığını bildirdi.

Bankanın genel müdürlük görevine Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin'in vekalet edeceği öğrenildi.

İstifası sonrası, bankanın dönüşüm ve atılımlarına bundan sonra da devam edeceğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kredinin yanında sigorta ve teminat ürünleriyle daha güçlü bir banka var. Bugün 11 bin 300'ü aşkın ihracatçımızla çalışıyoruz. İhracatçıya toplam finansal desteğimiz göreve geldiğimizde 33 milyar liraydı, bugün 44 milyar liraya ulaştı. Toplam ihracatın yüzde 26'sını destekler konuma geldik. 2019 yılının ilk 4 ayında dünyadan ilave 2,1 milyar dolar Türkiye'ye kaynak getirmiş olduk. Dış kaynak bulma konusunda finans sektörüne öncülük ettik. Organizasyonu 4 ilden ihracatta önde gelen 20 ile yaydık. Bankadaki bu dönüşüm ve atılım, bundan sonraki dönemde de artarak devam edecektir."

Kaynak: AA