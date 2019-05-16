Eximbank'ta Gültekin dönemi

16 Mayıs 2019

Adnan Yıldırım'ın Kasım 2016'dan beri yürüttüğü Türk Eximbank Genel Müdürlüğü görevinden ayrılması ile boşalan genel müdürlük koltuğuna, 13 Mayıs 2019 itibarıyla daha önce Türk Eximbank Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Enis Gültekin vekaleten atandı.

Atama sonrası ilk değerlendirmesinde Gültekin, Türk Eximbank'ın 2018 sonu itibariyle 44 milyar liraya ulaşan finansal desteğiyle ihracatın yüzde 26'sını tek başına destekler konuma geldiğini vurguladı.

Türk Eximbank'ın 22 ilde 11 bin 400'ü aşkın ihracatçıyla çalıştığını belirten Gültekin, bankadaki dönüşüm ve atılımın bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.

Enis Gültekin kimdir?

1976 Kars doğumlu Enis Gültekin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. ABD'de Illinois Üniversitesinde Finans dalında yüksek lisans yapan Gültekin, çalışma hayatına 1998 yılında Türk Eximbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başladı.

1999 yılında mülga Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'na ve sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'na geçti. Burada Bankalar Yeminli Başmurakıplığı'na kadar yükselen Gültekin, 17 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.