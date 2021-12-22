Eximbank'ta sermaye artırımı tamamlandı

Türk Eximbank sermaye artırımı işleminin tamamlandığını duyurdu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada çıkarılmış sermayesinin 17,5 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 100 milyon TL Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden, 1,43 milyar TL de yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 1,53 milyar TL artırıldığı açıklandı.

Böylelikle bankanın sermayesi 9,27 milyar TL'den 10,8 milyar TL'ye çıkarıldı.

Açıklamada söz konusu işlemlerin tamamlandığı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 21 Aralık tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği duyuruldu.