Eximbank'tan 250 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması

Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi altında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 250 milyon dolar tutarında 4,5 yıl vadeli kredi anlaşması imzalandığını duyurdu.

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamada, kredinin maliyeti "rekabetçi" olarak nitelendirilirken, kredi ile COVID-19'un neden olduğu likidite kısıtlamalarının azaltılması ve ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansmana erişiminin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Türk ihracatçılarının işletme sermayesi finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanmasının amaçlandığı da ifade edildi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney yaptığı açıklamada, "Temin edilen bu fon Türk Eximbank'ın sürdürülebilirlik süreci kapsamında değerlendirilecek olup, kredinin en az %5'i, kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kredi AIIB'nin bir İhracat Kredi Kurumu ile gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğine sahiptir." ifadelerini kullandı.