  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Eximbank'tan eurobond ihracı için bankalara yetki
Takip Et

Eximbank'tan eurobond ihracı için bankalara yetki

Eximbank 5 yıl vadeli dolar cinsi olası eurobond ihracı için bankaları yetkilendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Eximbank 5 yıl vadeli dolar cinsi olası eurobond ihracı için bankaları yetkilendirdi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, olası ihraç öncesi bugün yatırımcı toplantıları başlayacak. Yatırımcı görüşmelerini piyasa koşullarına göre dolar cinsi 5 yıl vadeli ihraç takip edecek.

Citigroup ve Standard Chartered tarafından yönetilecek ihraçta ICBC, ING, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko ve Societe Generale de yer alacak.