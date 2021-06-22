Eximbank'tan eurobond ihracı için bankalara yetki

Eximbank 5 yıl vadeli dolar cinsi olası eurobond ihracı için bankaları yetkilendirdi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, olası ihraç öncesi bugün yatırımcı toplantıları başlayacak. Yatırımcı görüşmelerini piyasa koşullarına göre dolar cinsi 5 yıl vadeli ihraç takip edecek.

Citigroup ve Standard Chartered tarafından yönetilecek ihraçta ICBC, ING, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko ve Societe Generale de yer alacak.