Eximbank'tan Özbekistan'ın 2 bankasıyla 31 milyon dolarlık anlaşma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan’daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı." dedi.

Pekcan, "Eximbank'ımız ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında kredi anlaşması sayısı 5’e, bunların toplam tutarı 170 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

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