  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Eximbank'tan Özbekistan'ın 2 bankasıyla 31 milyon dolarlık anlaşma
Takip Et

Eximbank'tan Özbekistan'ın 2 bankasıyla 31 milyon dolarlık anlaşma

Bakan Pekcan, "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan’daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan’daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı." dedi.

Pekcan, "Eximbank'ımız ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında kredi anlaşması sayısı 5’e, bunların toplam tutarı 170 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...