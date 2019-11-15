Eylül ayında cirolar yüzde 4,8 arttı

15 Kasım 2019

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

Sanayi sektöründe ciro yüzde 1,7 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.

İnşaat sektöründe ciro yüzde 16,1 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı.

Ticaret sektöründe ciro yüzde 11,8 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı.

Hizmet sektöründe ciro yüzde 7,7 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.