Eylül ayında günlük küresel petrol arzı 1,8 milyon varil düştü

OPEC dışı üreticilerin arzı 450 bin varil/gün düşüşle 68,83 milyon varil/gün olurken, OPEC'in üretimi de 1 milyon 318 bin varil/gün azalarak 28,49 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.



OPEC bugün yayınladığı Ekim ayı raporuna göre, Suudi Arabistan'ın üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre 1,28 milyon varil/gün, Venezuela'nın üretimi 82 bin varil/gün ve Irak'ın üretimi 60 bin varil/gün azaldı. Libya'nın üretimi 104 bin varil/gün, Angola'nın üretimi 24 bin varil/gün ve Kongo'nun üretimi 14 bin varil/gün arttı.



2019 yılı için global petrol talebi büyüme tahminini 40 bin varil/gün azaltarak 980 bin varil/güne indiren OPEC, 2019'da günlük talebin 99,80 milyon varile ulaşacağını tahmin etti.

2020 yılı için global petrol talebi büyüme tahmini ise değiştirmeyen OPEC, global talepte büyümenin 1,08 milyon varil/gün ve toplam talebin100,88 milyon varil/gün olacağını öngördü.

Ekim raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Ağustos ayında 10,0 milyon varil artışla 2 milyar 937 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 85 milyon varil artarken son 5 yılın ortalamasının da 11 milyon varil üzerinde gerçekleşti.

Ağustos ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı da 5 yıllık ortalamanı 1,2 gün altında 60,9 gün oldu.