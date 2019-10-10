Eylül ayında günlük küresel petrol arzı 1,8 milyon varil düştü
Global petrol üretimi, 2019 Eylül ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 1,77 milyon varil azalarak 97,32 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.
OPEC dışı üreticilerin arzı 450 bin varil/gün düşüşle 68,83 milyon varil/gün olurken, OPEC'in üretimi de 1 milyon 318 bin varil/gün azalarak 28,49 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.
OPEC bugün yayınladığı Ekim ayı raporuna göre, Suudi Arabistan'ın üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre 1,28 milyon varil/gün, Venezuela'nın üretimi 82 bin varil/gün ve Irak'ın üretimi 60 bin varil/gün azaldı. Libya'nın üretimi 104 bin varil/gün, Angola'nın üretimi 24 bin varil/gün ve Kongo'nun üretimi 14 bin varil/gün arttı.
2019 yılı için global petrol talebi büyüme tahminini 40 bin varil/gün azaltarak 980 bin varil/güne indiren OPEC, 2019'da günlük talebin 99,80 milyon varile ulaşacağını tahmin etti.
OPEC bugün yayınladığı Ekim ayı raporuna göre, Suudi Arabistan'ın üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre 1,28 milyon varil/gün, Venezuela'nın üretimi 82 bin varil/gün ve Irak'ın üretimi 60 bin varil/gün azaldı. Libya'nın üretimi 104 bin varil/gün, Angola'nın üretimi 24 bin varil/gün ve Kongo'nun üretimi 14 bin varil/gün arttı.
2019 yılı için global petrol talebi büyüme tahminini 40 bin varil/gün azaltarak 980 bin varil/güne indiren OPEC, 2019'da günlük talebin 99,80 milyon varile ulaşacağını tahmin etti.
2020 yılı için global petrol talebi büyüme tahmini ise değiştirmeyen OPEC, global talepte büyümenin 1,08 milyon varil/gün ve toplam talebin100,88 milyon varil/gün olacağını öngördü.
Ekim raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Ağustos ayında 10,0 milyon varil artışla 2 milyar 937 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 85 milyon varil artarken son 5 yılın ortalamasının da 11 milyon varil üzerinde gerçekleşti.
Ağustos ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı da 5 yıllık ortalamanı 1,2 gün altında 60,9 gün oldu.
Ağustos ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı da 5 yıllık ortalamanı 1,2 gün altında 60,9 gün oldu.