Facebook, 3 ayda 15 milyar dolar kazandı

25 Nisan 2019

Facebook'un mali sonuçları yatırımcısını sevindirdi. İlk çeyrekte hisse başına kâr, geçen yılın aynı dönemindeki 1,69 dolardan 1,89 dolara yükseldi.

Bu dönemde gelirler yüzde 26 artışla 15,1 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde gelirler 12 milyar dolar olmuştu.

Facebook'un aylık ve günlük kullanıcı sayıları da ilk çeyrekte yüzde 8 artarak sırasıyla 2,4 milyar ve 1,6 milyar oldu.

Microsoft ilk kez 1 trilyon doları geçti