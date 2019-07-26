Faiz adımı sonrası gözler enflasyon raporunda

26 Temmuz 2019

Piyasa, faiz politikalarını izlemek için önümüzdeki haftaki enflasyon raporunu beklemeye başladı. PPK metninde "güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceği" ifadesi sonrası 31 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek enflasyon raporunun önemi arttı.

TCMB başkanlığına kısa süre önce atanan Murat Uysal'ın gelecek hafta yıl sonu enflasyon tahminini %14.6'dan aşağı revize edeceğine yönelik net mesajı sonrası güncel tahmin piyasalarda yakından izlenmeye başladı.

Uysal göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada para politikasında sıkılığın nominal değil reel faizle ölçüldüğü ve "makul reel getirinin korunduğu" bir çerçeve esas alacağının sinyalini vermişti.

Dünkü PPK'da da ileriye dönük mesajlarda "parasal sıkılığın düzeyi... enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir" söylemine yer verildi.

Makul reel getiri nedir?

Reel faize ve enflasyona yapılan vurgu ile birlikte piyasalarda "makul reel getiri nedir?" sorusu daha çok ön plana çıkmaya başladı.

Türkiye düne kadar gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en yüksek getiriyi sunuyordu. Faiz indirimi sonrası da Türkiye'nin sunduğu reel getiri tüm hesaplama yöntemlerine göre gelişmekte olan ülke ortalamasının üzerinde kalmaya devam etti. Reel faizde Türkiye'yi en yakın Meksika izlemekte.

Swap piyasasında fiyatlamalara bakıldığında TCMB'nin 4.5 yıl aradan sonra yaptığı 425 baz puanlık indiriminin yılın kalan 3 PPK toplantısında toplam 300 baz puan indirimle devam edileceği yönünde.

Ekonomistler, 425 baz puanı nasıl yorumluyor?

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Kaynak: Reuters