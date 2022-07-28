Faiz artırım hızının düşeceği fiyatlanıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faizleri 0.75 puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltti. Böylece 30 yılı aşkın sürenin en sıkı faiz artırım süreci yaşanmış oldu. Para politikasına yönelik beklentiler, ekonomik verilere ve sözlü yönlendirmelere göre değişim gösterebilir ama şu an için piyasa fiyatlaması bu yıl 100 baz daha artış (50-25-25), 2023’te 50 baz indirim geleceği şeklinde. Powell da Eylül ayı faiz kararı için topu iki istihdam ve iki enflasyon verisine atmış durumda.

Fed Başkan Powell, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini söyledi. “Faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmak muhtemelen uygun” ifadesi ise ABD borsalarına ralli yaptırdı.

Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,37 artışla 32.197,59 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 2,62 artarak 4.023,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,06 kazançla 12.032,42 puana yükseldi. Ancak bu yükselişi abartılı bulan analistler de var.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma hızını düşüreceğine yönelik sinyaliyle Asya borsalarında temkinli kazanımlar görülürken, tahvil piyasaları rahatladı, dolar-yen kuru üç haftanın zirvesine taşıdı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün seans kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 0.59 geriledikten sonra bugün yüzde 0.08 düşerek 106.28 seviyesine indi.

Euro/Dolar 1.022 seviyelerinde.

Petrol yüzde 1 primli

Petrol, küresel ham petrol arzının daralması ve ABD'de benzin talebinin toparlamasının yükselttiği fiyatlardan destek bulurken varil başına bir dolardan fazla primli.

Brent ham petrolünün Eylül ayı vadeli varil fiyatı dün 2.22 dolar tırmandıktan sonra bugün yüzde 1.1 artışla 107.82 dolara yükseldi.

ABD hafif ham petrolü dün 2.28 dolar yükseldikten sonra bugün yüzde 1.5 primle 98.70 dolara çıktı.

Altın kazanımmlarını artırdı

Altın, Fed Başkanı Powell'ın dün beklenenden daha az agresif bir tutum takınmasıyla düşen dolar ve tahvil getirilerinden destek bularak kazanımlarını artırdı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1 artarak iki haftanın zirvesine tırmandıktan sonra bugün yüzde 0.4 primle 1,740 dolara yükseldi.

Altının gramı 1.000 lirayı aşarak, son bir ayın zirvesinde.

Dolar/TL 17.90'ı gördü

Dün akşam 17.93 seviyesinin test eden dolar/TL, bu sabah 17.90'ın üzerinde.

Euro/TL ise 18.40 seviyelerini gördü.



Yurtiçinde bugün Merkez Bankası'nın yılın üçüncü enflasyon raporundaki tahmin revizyonlarını ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ekonomiye ilişkin açıklamalarını takip edilecek.

TCMB'nin bugün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8'den yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor ancak piyasanın yüzde 70 olan beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor.

Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

Tera Yatırım "enflasyon beklentileri yukarı revize edilse bile para politikasında bir sıkılaşma beklentisi içinde yakın dönem için olmayacağız" görüşünü paylaştı.