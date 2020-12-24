Faiz artışı sonrası ilk tepkiler: TL'ye olumlu katkı yapacak

Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerine çıkarak gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz kararı piyasaları da mutlu etti. Beklentilerin fazlasıyla karşılanmasıyla birlikte Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlenmeye devam ediyor. İlk tepki olarak dolar/TL 7,55'e euro/TL 9,22'ye kadar geriledi.



Peki ekonomistler ve piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın faiz artış hamlesi ne diyor? Kararı DÜNYA'ya değerlendiren uzmanlar faiz artışının enflasyon ve piyasalar açısından çok yerind ebir karar olduğu görüşünde. İşte karara ilişkin ilk değerlendirmeler

Dünya Gazetesi yazarı ve TOBB Öğretim Üyesi Atılım Murat:

Enflasyonun kontrol altına alınması adına doğru bir karar

Merkez Bankası, 200 baz puanlık beklentilerin üzerindeki faiz artışıyla doğru bir hamle yaptı. Enflasyonun kontrol altına alınabilmesi adına bu hamle gerekliydi. Kredi büyümesinin yüzde 0'a yaklaştığı bu dönemde kredilerde soğuma var şeklinde görüşlere rağmen Merkez Bankası, temkinli duruşunu sürdürerek doğru bir adım daha atmış oldu. Kurları düşürmeden enflasyonu kontrol altına alma şansımızın olmadığı bu ortamda rezerv biriktirilmesi için de yerinde bir karar. Türk Lirası'nın güçlenmesi gerekiyor. Rezervler açısından da olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Böylece, ilerleyen dönemlerde döviz alım ihaleleri başladığında daha düşük seviyelerden döviz alım fırsatı olacaktır.

Dünya Gazetesi Yazarı Tuğrul Belli:

Beklenenin üzerindeki faiz artışı için muhtemel 5 gerekçe

Merkez Bankası'nın bugünkü beklentilerin üzerindeki faiz artışı hamlesi farklı açılardan da ele alınabilir. Piyasalar 150 baz puanlık hatta belki de daha altındaki bir artışa bile razıyken gelen 200 baz puanlık artışı 5 farklı potansiyel gerekçe ile sorgulanabilir.

İlk olarak gelecek aylara ilişkin özellikle aralık ayında enflasyonun öngörülerin çok üzerinde gelme ihtimali... Merkez Bankası'nın elinde Aralık ayına ilişkin veri seti mevcut. Aralıkta yüzde 1,5 bile gelse enflasyon yüzde 15'i buluyor. Bu açıdan bakarsak yüzde 17'lik oran, enflasyon karşısında daha güçlü bir politika faizine sahip olabilmek için tercih edilmiş olabilir.

Bir ikincisi ise bir türlü gerçekleşmeyen tersine dolarizasyon... Son veriler haftalık 2,5 milyar dolarlık artışa işaret ediyor ve haftalardır yükselişini sürdürüyor. Bu hiç istenen bir durum değil ve Merkez Bankası'nın açıkladığı hedefler arasında dolarizasyonu tersine çevirmek de var. Dolarizasyonu kırmak için bu denli bir faiz artışına yönelmiş olabilir. Netice itibariyle buradaki çözülme MB'nin rezerv hedefleriyle de uyumlu bir gelişme olacak.

Beklentilerin üzerindeki faiz artışı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığın biraz daha vurgulamak için de yapılmış olabilir. Zaten MB Başkanı Naci Ağbal'ın bu konuda gereken yetkileri almış olduğunu düşünüyorum.

PPK sonrası açıklanan metinde eknomik canlılığın devam ettiği vurgusu mevcut. Tam ifadeyle 'güçlü bir seyir' ifadesi kullanılıyor. Kredilerde sert yavaşlamalar söz konusu ancak ekonomik aktivite hala güçlü seyrediyor. Aslında bu durum ilk bahar ve yaz aylarındaki aşırı genişlemeci politkalardan kaynaklanıyor. Ayrıca metinde COVID-19 ve muhtemel kısıtlamalardan da bahsedildiğini de düşünecek olursak önümüzdeki dönemde bu canlılık devam eder mi, ciddi soru işaretleri var.

Son olarak 200 baz puanlık artışın gerekçesi TL varlıkları yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirmek olabilir. Fakat yabancılar için yüzde 15 politika faizinin hatta daha azının bile yeterli olduğu kanısındayım. Zaten son haftalarda devam eden yabancı girişi de bunu doğrular nitelikte.

Yukarıda sıraladığımız 5 neden bugünkü faiz artışının gerekçeleri olabilir. Sadece biri de olabilir, hepsi de düşünülmüş olabilir. Ancak geldiğimiz noktada genel akımın TL lehine olduğu, pozitif bir tablo içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim.

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru:

Karar Türk Lirasına olumlu katkı yapacak

200 baz puan faiz artışını piyasa açısından olumlu buluyoruz. Metinde önemli detaylar var. Enflasyon ve cari dengede oluşan risklerin görülmüş olması, bunun metinde vurgulanmış olması ve karşılığında da güçlü bir adım atılmış olması, realist ve proaktif bir görüntü paralelinde bankanın piyasalar üzerindeki kredibilitesini arttıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ekonomi, uzun süredir düşük faiz ortamının oluşturduğu enflasyon ve cari denge problemi gibi yan etkilerle mücadele ediyor. Faiz artışları normal koşullarda iktisadi faaliyetleri baskılaması açısından piyasalar tarafından olumlu karşılanmaz, ancak bu süreci normalleşme üst başlığı altında değerlendirdiğimiz için hisse senedi piyasalarına ve Türk Lirasına olumlu kattı yapacağını düşünüyoruz.

Kurdaki ilk etki şimdilik sınırlı kaldı, önümüzdeki birkaç gün için 7,50 seviyesi oldukça kritik. Buranın altında bir kalıcılık oluşabilirse TL’nin değerlendiği bir süreç bekleyeceğiz.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:

TCMB’den enflasyona karşı güçlü sıkılaşma

Merkez Bankası, yeni Başkanı Naci Ağbal yönetiminde yeni politika uygulamalarını ilerleterek, 24 Aralık toplantısında enflasyona karşı güçlü bir sıkılaşma gerçekleştirdi. 1 hafta vadeli repo faizi bizim beklentilerimize paralel bir şekilde 200 baz puan artırılarak, %17 seviyesine getirildi. Merkez Bankası, enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş belirtileri görülene kadar politikaları sıkı tutma sözü verdi ve gerekli koşullarda daha fazla sıkılaşma olabileceğini yineledi. İletişimi güçlü kurarak işe başlayan Merkez Bankası’nın aksiyon bacağında beklenen politikaları uygulaması, kredibilite tesisi anlamında da olumlu etki yapıyor.

Enflasyon riskleri bir süre daha devam edeceğinden dolayı, Merkez Bankası’nın faizi güvenli bir seviyede konumlandırdığını düşünüyoruz. Kasım ayında enflasyon, beklentileri aşarak %14 seviyesine geldi. Enflasyonun genel eğilimi ve mevcut fiyat ve maliyet gelişmelerine baktığımızda ilave risklerin söz konusu olduğunu görüyoruz. TRY’nin değer kaybetmesinden kaynaklı geçişkenlik unsuru, petrol ve emtia fiyatlarındaki artış ve mevsim koşullarından dolayı gıda fiyatlarının hızlı yükselmesi hem mevcut yükselişte, hem de görülebilecek ilave yükselişlerde etkilidir. Geçmiş kur artışları, ÜFE’de de görülebileceği üzere üreticiler tarafındaki maliyet yüklenimi etkisinin devam etmesine neden olmaktadır, bu nedenle TÜFE yüksek kalmaya önümüzdeki aylarda da devam edecektir. Bu kapsamda enflasyonun Nisan ayına kadar olan süreçte yukarı hareketini sürdürerek %15’li seviyelere gelmesini bekleriz. Merkez Bankası, önümüzdeki yıl enflasyonun %9,4’e inmesini hedefliyor.

Bir diğer kriterimiz olan reel faizde ise, diğer gelişmekte olan ülkelere göre güçlü bir konum elde ettik. %17’lik politika faizi, %14’lük enflasyon ile düzeltildiğinde %2,6 oranına gelen reel faiz bizi gelişen ülkeler arasında en yüksek getirisi olanlardan birisi haline getiriyor. Bu durumun, yabancı portföy girişlerini olumlu etkilemesini ve sürekli hale gelen yabancı girişlerinin de lokallerin güvenini artırmasını bekleriz. Hem faiz artışının, hem de yeni yılda aktif rasyosunun kalkacak olması itibariyle mevduat faizleri artacaktır. TRY’nin reel getiri etkisi, dövizin sınırlanan potansiyeline göre daha cazip gelebilir, ancak lokallerin tam olarak DTH’lardan TRY’ye geçişi biraz zaman alacaktır. Enflasyonda yılın ortalarından itibaren olacak düşüş sürecinin, bu ters para ikamesi olayına daha fazla katkıda bulunmasını bekleriz.