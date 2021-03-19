Faiz artışıyla sert düşen dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

Merkez Bankaları haftasının son gününde yurt içi ve yurt dışında veri anlamında sakin bir gün bekleniyor. Yurt dışında sabahın erken saatlerinde Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizleri değiştirmediğini açıkladı.

TCMB'nin beklentileri aşan 200 baz puanlık faiz artışıyla birlikte kurlarda yüzde 2'lerin üzerinde gerilemeler yaşanmıştı. Dolar/TL 7,30'un altını görürken euro/TL 8,70'lere gerilemiştti. Türk Lirası dün elde ettiği kazanımlarını bu sabah da koruyor. Dolar/TL 7.30'dan euro/TL ise 8,70-8,71'den işlem görüyor.

JP Morgan, TCMB'nin faiz indirimlerine Eylül ayında başlamasını bekliyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, bankanın dünkü 200 baz puan faiz artırım kararının güçlü ve proaktif bir adım olduğu belirtildi. Raporda yatırımcıların TCMB'nin gerektiği zaman faiz adımı atacağı konusunda rahatlamaları gerektiğinin altı çizildi. Faiz artırımının kredibilite artışı ve kredi büyümesini sınırlama yoluyla hedefine hizmet edeceği öngörüldü.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal girdi fiyatları, dış ticaret endeksleri, TOBB ise kurulan ve kapanan şirketler verilerini yayımlayacak (10.00).



Almanya üretici fiyatları (10.00), ABD Baker Hughes sondaj kule sayısı (20.00) verileri takip edilecek.

Rusya Merkez Bankası(CBR) faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda faiz oranının yüzde 4,25 olarak korunacağı beklentisi bulunuyor (13.30). CBR Başkanı Elvira Nabiullina, kararın ardından basın toplantısı ile değerlendirmelerde bulunacak (15.00).





