Faiz düşüşünde en güçlü sığınak İsviçre Frangı!
Küresel piyasalarda Fed’in faiz indireceği beklentileri güçleniyor. Faiz piyasalarında gelecek 12 ay içinde 78 baz puan faiz düşüşünün fiyatlandığını bildiren JP Morgan, ‘faizler düşerse kazanan İsviçre Frankı olur” diyor... Evrim Küçük'ün haberi...
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