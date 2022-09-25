Faiz haftası geride kaldı, gözler 'veri' gündemine çevrildi

Merkez bankalarının faiz kararlarının izlendiği geride kalan haftanın ardından, ayın son haftası bu kez verilere odaklanılacak.

Yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, ekonomik güven endeksi, dış ticaret verileri izlenecek.

Yurt içinde diğer önemli gündem maddeleri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özeti ve olası Standard and Poors'un (S&P) Türkiye raporu olacak.

Yurt dışında satın alma yöneticileri endeksleri (PMI), ABD'de dayanıklı mal siparişleri, S&P Case Shiller konut fiyatları, nihai GSYH, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan tüketici güven endeksi, Almanya'da ifo ve GfK endeksleri ile tüketici fiyatları, Euro Bölgesi güven endeksleri, İngiltere GSYH verileri öncelikli olarak takip edilecek.

YURT İÇİ HANGİ VERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pazartesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini duyuracak. En son kapasite kullanım oranı yüzde 76,7'ya inerken, reel kesim güven endeksi 102,1 seviyesinde açıklanmıştı (10.00).

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini yayımlayacak. Hizmet sektörü güven endeksi en son yüzde 1,3 düşüşle 116,2 puana gelmişti (10.00).

Çarşamba

TÜİK, 2021 yılı için uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Perşembe

TÜİK, ekonomik güven endeksini açıklayacak. 5 alt endeksin (Tüketici %20, reel kesim %40, hizmet %30, perakende ticaret %5 ve İnşaat %5) bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksi en son yüzde 1,0 artışla 94,3 puana çıkmıştı(10.00). Aynı saatte katı yakıtlar verileri de açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 22 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Ağustos ayına ilişkin toplulaştırılmış sektör sonuçlarını duyuracak. Sektörün net karı Temmuz ayında 38,72 milyar TL olurken, 7 aylık kar 207,9 milyar TL'ye ulaşmıştı (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Cuma

TÜİK, dış ticaret istatistikleri, hizmet üretici fiyatları ile yılın ilk yarısı için elektrik ve doğal gaz fiyatları verilerini açıklayacak (10.00).

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS endeksleri yayımlanacak. En son SAMEKS Bileşik Endeksi 4,4 puan, hizmet endeksi 5,3 puan, sanayi endeksi ise 1,9 puan geriledi (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ikinci çeyrek döneme ilişkin brüt dış borç stoku, net borç stoku, kamu net borç stoku, Hazine garantili dış borç istatistiklerini yayımlayacak (12.00).

TCMB, aylık para ve banka istatistiklerini duyuracak (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç aya ilişkin ihale programını açıklayacak.

Günün son saatlerinde Standard and Poors'un (S&P) Türkiye raporu beklenecek. S&P, bu yılın ilk rapor tarihinde bir değerlendirme yayımlamamıştı. S&P, takvimde belirlenen tarihlerde rapor açıklamayabiliyor. S&P'nin Türkiye için kredi notu "negatif" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor.

YURT DIŞI HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Pazartesi

Haftanın ilk günü Asya-Avustralya piyasalarında öncelikle beklenen veri Japonya'nın öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri olacak (03.30).

İspanya'da üretici enflasyonu rakamları yayımlanacak. Üretici fiyatları en son aylık bazda değişmeyerek yıllık yüzde 40,4 seviyesine gerilemişti (10.00).

Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo), Almanya iş dünyasının görünümünü yansıtan endeksleri duyuracak. En son Ifo iş ortamı endeksi 88,5, cari durum endeksi 97,5, beklenti endeksi ise 80,3 seviyesinde gelmişti (11.00).

Öne çıkan bir verinin olmadığı ABD'de iki bölgesel endeks takip edilecek. Önce Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ardından Dallas Fed Teksas imalat aktivite endeksi verileri yayımlanacak (15.30, 17.30).

Salı

Asya piyasaları haftaya Güney Kore'den gelecek tüketici güven endeksi verisiyle başlayacak (00.00). Japonya'dan hizmet sektörünün üretici fiyatları rakamları gelecek (02.50).

Macaristan Merkez Bankası(MNB), faiz kararını açıklayacak (15.00).

ABD'den veri akışı dayanıklı mal siparişleriyle başlayacak (15.30)

ABD'den rakamlar konut piyasaları için gelecek verilerle devam edecek; S&P Case Shiller ve FHFA, konut fiyatlarını yayımlayacaklar (16.00).

ABD'nin diğer verileri yeni konut satışları, Conferans Board tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi aynı saatte yayımlanacak (17.00).

Çarşamba

Japonya Merkez Bankası(BoJ), 20-21 Temmuz tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının tutanaklarını açıklayacak (02.50).

Tayland Merkez Bankası(BoT), faiz kararını açıklayacak. Uzun bir dönem faizi yüzde 0,50 seviyesinde tutan BoT, son toplantısında bu kararından vazgeçerek 25 baz puan artışla yüzde 0,75'e yükseltmişti (10.05).

ABD Anayasa Mahkemesi hakimleri, Halkbank’ın temyiz talebiyle yaptığı başvuruyu ve başsavcılığın yaptığı itirazı değerlendirmek için bir toplantı yapacak.

Almanya'da tüketicilerin önümümüzdeki aya ilişkin beklentilerini yansıtan GfK tüketici güven endeksi açıklanacak. Endeks en son -36,5 seviyesine gerilemişti (09.00). Bir başka tüketici güven endeksi ise Fransa'dan gelecek. En son 82 seviyesinde açıklanan endeksin yeni verisi takip edilecek (09.45).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

Brezilya'da üretici enflasyonu açıklanacak. Üretici fiyatları en son aylık yüzde 1,21 artışla yıllık yüzde 18,04 seviyesine gelmişti (15.00).

ABD'de öncü ticaret rakamları ile toptan ve perakende stok verileri ekranlara düşecek (15.30).

ABD'de sözleşmesi yapılan ancak henüz resmiyet kazanmayan konut satışlarını gösteren bekleyen konut satışları rakamları gelecek. En son rakamlarda yüzde 1,0 düşüş görülmüştü (17.00).

Perşembe

Güne Güney Kore'den gelecek iş dünyası güven endeksi verisiyle başlanacak. Endeks en son 80 puan ile son 13 ayın en düşük seviyesinde gelmişti (00.00).

Japonya'da haftalık menkul verileri, perakende satışlar ve Eylül ayının ilk 10 günü için Ticaret rakamları aynı saatte yayımlanacak (02.50).

Malezya ve Singapur'un üretici enflasyonu açıklanacak (07.00, 08.00).

İspanya'nın öncü tüketici enflasyonu, İtalya'nın üretici enflasyonu rakamları açıklanacak (10.00, 11.00).

İsveç Merkez Bankası(Riksbank), 20 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarını açıklayacak (10.30).

Euro Bölgesi için güven endeksleri yayımlanacak. En son ekonomik görünüm endeksi 97,6, sanayi sektörü güven endeksi 1,2, tüketici güven endeksi ise -24,9 seviyesinde gelmişti (12.00).

Bölgede günün en önemli verisi Almanya'nın öncü enflasyon rakamları olacak (15.00).

ABD'de ikinci çeyrek döneme ilişkin nihai GSYH rakamları açıklanacak. İkinci tahminde GSYH yüzde 0,6 daralmış, çekirdek PCE yüzde 4,4 olarak gelmişti (15.30).

Aynı saatte ABD haftalık işsizlik başvuruları, Kanada aylık GSYH verileri de yayımlanacak.

Meksika Merkez Bankası(Banxico) faiz kararını açıklayacak. Banxico son 10 toplantısında üst üste faiz artırımı gerçekleştirdi (21.00).

Cuma

Güney Kore'den sanayi üretimi, perakende satışlar, öncü göstergeler endeksi, inşaat ve hizmet üretimi verileri aynı saatte gelecek (02.00).

Japonya'dan işsizlik oranı ve öncü sanayi üretimi rakamları takip edilecek (02.30).

Yeni ay için ilk PMI verileri Çin'den gelecek. Öncelikle resmi veriler olan NBS PMI verileri ekranlara düşecek. En son imalat sektörü PMI 49,4 ile eşik değer 50,0 puanın altında, hizmet sektörü PMI ise 52,6 puan ile üzerinde gelmişti (04.00).

Ardından yine Çin'in Caixin imalat sektörü PMI verisi açıklanacak. NBS'de olduğu gibi Caixin PMI da en son 49,5 ile eşik değerin altında kalmıştı (04.45).

Hindistan Merkez Bankası(RBI), faiz kararını açıklayacak. RBI, son toplantısında faizi 50 baz puan artırarak yüzde 5,40 seviyesine çıkarmıştı (07.30).

Japonya'da tüketici güven endeksi, konut başlangıçları ve inşaat siparişleri verileri aynı saatte ekranlara düşecek. En son tüketici güven endeksi 32,5 puan olurken, konut başlangıçlarında yüzde 5,4 düşüş, inşaat siparişlerinde yüzde 2,8 artış yaşanmıştı (08.00).

Avrupa piyasaları Almanya ve İngiltere'den gelecek önemli verilerle açılacak. Almanya'dan ithal fiyatları, istihdam ve perakende satışlar verileri gelirken, İngiltere'den final GSYH, işletme yatırımları ve cari işlemler dengesi takip edilecek (09.00).

Fransa'da tüketici harcamaları, üretici ve tüketici enflasyonu verileri aynı saatte ekranlara düşecek (09.45).

Almanya'da istihdam verilerinin ardından bu kez iş gücü rakamları açıklanacak. Ülkede işsizlik oranı en son yüzde 5,5 olarak açıklanmıştı (10.55).

Bölgede önemli verilerden biri de Euro Bölgesi öncü tüketici fiyatları olacak (12.00).

Aynı saatte Euro Bölgesi için işsizlik oranı ile İtalya için tüketici fiyatları da yayımlanacak.

ABD'de veri akışı kişisel gelirler ve harcamalar ile başlayacak. Ülkede en son gelirlerde yüzde 0,2, harcamalarda yüzde 0,1 artış yaşanmıştı (15.30).

ABD verileri Chicago PMI ve Michigan tüketici güven endeksi ile devam edecek (16.45, 17.00).