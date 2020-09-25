Faiz hesaplama nasıl yapılır? Kredi faizi hesaplama

25 Eylül 2020

Konut, araba ya da ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar, faiz hesaplama işlemine dair araştırmalar yapıyor. Kredi faizi hesaplama işlemi sırasında unutulmaması gereken, krediye ek masrafların da olacağıdır. Peki kredi faiz hesaplama işlemi nasıl yapılır? Ek masraflar nelerdir?

Faiz hesaplama nasıl yapılır?

Kredi hesaplama işlemlerinde uygulanacak formül "Kalan Ana Para Tutarı X Kredi Faiz Oranı + BSMV+ KKDF = Ödenecek tutar" şeklindedir.

Burada KKDF yani Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu aylık faiz üzerinden hesaplanan bir fondur ve taksit tutarı ile birlikte tahsil edilmektedir.

BSMV yani Banka Sigorta Muameleleri Vergisi ile kredi işlemlerinden doğan ve banka tarafından krediyi kullanan kişiden devlete ödenen vergidir. Aylık faizi yüzde 5 olarak hesaplanan bu vergi de taksit tutarı ile birlikte tahsil edilir.

Kredi kullanımlarında ek masraflar

Bir kredi ihtiyacı doğduğunda ek masraflar da dikkate alınması gereken kalemlerdendir. Bankalara göre farklı maliyet kalemleri çıkabilirken, genel olarak dosya masrafı, ferdi kaza ve hayat sigortası, konut ya da araç sigortası, ipotek masrafı, ekspertiz ücreti kredinin toplam maliyetini oluşturur.

Bu nedenle bir kredi kullanmadan önce, kredi faiz oranlarını iyi araştırmak ve en uygun faiz oranını bulmak gerekir. Bunun için kredi faiz hesaplaması yapmak ve kredi tutarı ile ödenecek tutar arasındaki farkı iyi değerlendirmek gereklidir. Yine hangi bankanın kredi kullanımı sürecinde hangi sigortaları zorunlu tuttuğu gibi ek masraf kalemlerini de değerlendirilmesi gerekir.