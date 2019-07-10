'Faiz indirim' sinyali güçlendi

10 Temmuz 2019

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, politika yapıcıların bu ay faiz indirimine gitmeye hazırlandığına işaret etti.

Fed Başkanı Kongre'ye para politikası hakkında yapacağı konuşma metninde; ABD ekonomisinde görünümün son haftalarda iyileşme göstermediğini ifade etti.

"Son FOMC toplantısından bu yana, ticari gerginlikler etrafındaki belirsizlikler ve global ekonominin gücü konusunda endişeler ABD'nin ekonomik görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Powell, "Enflasyon baskıları ise cansız olmayı sürdürüyor" dedi.

İstihdam piyasasının sağlıklı olmaya devam ettiğini ve ilk çeyrekte zayıf olan tüketici harcamalarının toparlanarak istikrarlı seyir izlemekte olduğunu aktaran Powell, "Bizim ekonomik büyüme için temel görünümümüz güçlü olmaya devam ediyor" dedi.

Ancak Powell, görünüm için risklere de işaret etti ve işletme yatırımlarında büyümenin kayda değer şekilde yavaşladığına dikkat çekti. Powell, bu yavaşlamanın muhtemelen ticaret konusundaki endişeleri yansıttığını da belirtti.