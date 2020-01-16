Faiz indirim süreci ölçülü şekilde devam edecek

16 Ocak 2020

DÜNYA ONLINE

2020 yılının ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı.

Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların beklentisi doğrultusunda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan indirerek yüzde 12’den yüzde 11.25’e çekti.

Karar metninde ise en son yapılan aralık ayı toplantısına göre çok ciddi değişiklikler bulunmuyor. Enflasyondaki iyileşmenin devam ettiği yineleniyor.

Faiz kararı sonrası, dolar/TL kurundaki hareket ise sınırlı kaldı. Piyasa öncesinde beklentileri fiyatladığı için kurda ciddi bir harekete neden olmadı.

Global görünümdeki risk iştahının artması, Türkiye’nin risk priminin geçtiğimiz aylara göre daha da düşmesi ve enflasyondaki iyileşmenin devam ediyor olması nedenleriyle Merkez Bankası'nın elinin rahatladığını belirten analistler, bundan sonra her ay bir toplantı düzenleyecek olan PPK'nın daha sınırlı hamlelerle faiz indirim sürecini devam ettireceğini düşünüyor.

Alternatifbank Ekonomisti Serdar Şenol:

TCMB açıklaması ve faiz indirimi makul

Açıklama metninde enflasyon seyrinin TCMB’nin 2020 tahminiyle uyumlu olduğu değerlendiriliyor. Bir önceki metindeyse tahmin bandının alt sınırına yakın bir gerçekleşme yorumu vardı. Bu anlamda, TCMB’nin enflasyondaki gerileme beklentilerinin sınırlı ölçüde daha az ılımlı olduğu söylenebilir.

Metindeki yorumda ayrıca, mevcut para politikalarının hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu kaydediliyor. Bu çerçevede TCMB açıklaması ve faiz indirimini makul buluyoruz. Gelecek aylarda baz etkileriyle sınırlı yükselecek olan TÜFE de dikkate alındığında TCMB’nin sınırlanan faiz indirimi TL varlıkları olumlu etkileyecektir.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci:

İlk çeyrekte tek hane görülebilir

TCMB’nin faizde ölçülü bir indirim yapmasında ana etkenin enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam etmesi, enflasyon beklentilerinde genele yayılan düzelmenin sürmesi ve mevcut duruşun dezenflasyon patikasıyla uyumlu olması olarak izah edilebilir.

Para politikası ana kurgusunun dezenflasyon temasına dayalı olduğu varsayımında, TCMB’nin önden yüklemeli faiz indiriminde hareket alanın devam ettiği belirtilebilir. Yılın ilk çeyreğinde kuvvetle muhtemel tek hane politika faizine ulaşma ihtimalini yüksek olarak değerlendirirken, yılın ilk çeyreğinde 125 – 225 baz puan daha faiz indiriminde hareket alanı olabileceğini düşünüyoruz. Bu süreçte Türk varlıklarında pozitif risk algısı devam ederken, ülke risk primi (CDS) 250 seviyesi altındaki hareketine devam etmektedir.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ:

Bundan sonra enflasyondaki görünüm hamleyi belirleyecek

2019 yılında agresif bir şekilde faiz indiren Merkez'in 2020 yılında önden yüklemeli alanının sonlandığını anlamak mümkün düşüncesindeyiz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte enflasyondaki görünüme bağlı olarak faiz hamlesini devam ettireceğini düşünüyoruz.

Global görünümdeki risk iştahının artması, Türkiye’nin risk priminin geçtiğimiz aylara göre daha da düşmesi ve enflasyondaki iyileşmenin devam ediyor olması, Merkez'in elini rahatlatıyor. Dolayısıyla bugünkü karar kurum olarak da beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti. Aynı zamanda, majör merkez bankalarındaki gevşemeci adımlarda aslında Merkez'in karar verme sürecini daha da rahatlatıyor. En azından 2020 yılında başta Fed olmak üzere diğer merkez bankalarından faiz artışına yönelik sinyalin bulunmaması da global konjonktürdeki olumlu havanın bir süre daha korunmasını destekleyebilir.

30 Ocak günü Merkez bu yılın ilk enflasyon raporunu yayınlayacak. Raporda enflasyon hakkında yapılacak revizyonlar ilerleyen süreçte izleyeceği yol haritası açısından da önemli.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge:

İndirimler azalan adımlarla devam edecek

Merkez Bankası beklendiği 75 baz puanlık faiz indirimi yaparken bu kez piyasaları yanıltmadı. Son faiz kararı sonrası indirimlerin azalan adımlar ile devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasa tepkisine bakacak olursak beklentiler dahilinde gelen karar sonrası kurda hafif yönlü aşağı hareket görebiliriz. Dolar/TL 5.85 seviyesini test edebilir.

Faiz kararı sonrasında dolar/TL geriledi

Merkez Bankası’ndan ölçülü faiz indirimi