Faiz indirimi sonrası dolar/TL 7 liraya dayandı

22 Nisan 2020

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü hareket başladı.

Güne 6,97 seviyelerinde başlayan ve faiz kararına kadar sakin seyreden dolar/TL kuru, beklentileri aşan faiz indirimi sonrası 6,99'un üzerine çıktı. Kur, karara tepki olarak 6,9998 seviyelerine kadar tırmandı.

Borsa İstanbul'da sınırlı tepki

Açılışın ardından 98 bin 700-98 bin 900 bandında dengelenen Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi ise kararın açıklanmasına ilk tepki olarak 98 bin 266 puana kadar çekildi. Bu seviyelerden sonra gelen alımlarla bir miktar toparlanan endeks saat 15:00 sularında 98 bin 500 puan seviyelerindeydi.

Tahvil faizlerinde düşüş sürüyor

Faiz indirimi sonrası gösterge faiz niteliğindeki 2 yıllık tahvilin faiz oranı yüzde 9,45 olarak gerçekleşti. 10 yıllık tahvilin faiz oranı ise yüzde 12,46 seviyelerinde. Gösterge faizi hafta başında 3,5 yıl sonra tek haneye gerilemişti.

Merkez Bankası, faizi yüzde 9'un altına çekti