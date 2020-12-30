Faiz indirimi temmuz sonrası başlayabilir

Gedik Yatırım, 2021 Yılı Strateji Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, Merkez Bankası’nın 2021’in Temmuz ayına kadar politika faizini mevcut yüksek seviyelerinde tutmasının ardından TL’deki istikrar korunabilirse, bir faiz indirim süreci başlayabilir. Bunun da politika faizini sene sonuna kadar yüzde 12,5-13 seviyelerine indirebileceği düşünülüyor.

Para politikasında sıkı duruşun korunması, cari açıktaki gerileme ve reel kurun tarihi diplerine yakın seyretmesi nedeniyle, kısa vadede TL’deki güçlenme eğiliminin devam edebileceği ve 2021 yılında görece daha stabil bir yıl geçirebileceği belirtiliyor. Raporda gecikmeli kur etkileri ve olumsuz baz etkisi nedeniyle TÜFE enflasyonunun mart/ nisan aylarında yüzde 15’li seviyelere yaklaşması beklenirken, TL’deki istikrarın korunmasına bağlı olarak, özellikle yılın ikinci yarısında düşüş trendine girmesi mümkün. Böylece TL’nin yılı yüzde 11-11,5 civarında tamamlayabileceği dile getiriliyor.

Raporda öne çıkan beklentiler şöyle:

• TL’deki istikrarın korunması enflasyonda yeniden bir düşüş trendine girilmesi açısından kritik önemde olacak.

• Gecikmeli kur etkileri ve olumsuz baz etkisi nedeniyle enflasyonun mart/nisan aylarına kadar yükselmeye devam etmesi ve yüzde 15’li seviyelere ulaşması bekleniyor.

• TL’deki istikrar korunabilirse, TÜFE enflasyonu özellikle yılın ikinci yarısında düşüş trendine girerek yılı yüzde 11,0-11,5 civarında tamamlayabilir.

• Dolar/TL kuru 2021 sonunda 8,25, yıl ortalaması olarak da 7,90 seviyelerinde gerçekleşebilir.

• TCMB’nin 2021’in Temmuz ayına kadar politika faizini yüzde 17-18 seviyelerinde tutması bekleniyor. Bu süreçte TL’deki istikrar korunabilirse, sonrasında bir faiz indirim süreci başlayabilir ve politika faizi sene sonuna kadar yüzde 12,5-13,0 seviyelerine inebilir.

• 2021 yılına ilişkin GSYH büyümenin yüzde 2,5-3,0 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

• Cari açığın 2020 sonunda yaklaşık 39 milyar dolara (GSYH’nin yüzde 5,6’sı), şubat/mart ayı itibariyle de 40-41 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Borsa İstanbul pozitif ayrışabilir

Analistler, ekonomi yönetiminin taahhüt ettiği adımları atmaya devam etmesi halinde 2021’de pozitif ayrışabileceğini söyledi. Portföy yöneticisi Işık Ökte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021’de yapısal, hukuk ve vergi reformu konusunda beklenen adımların atılması, TCMB’nin 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 15-16 ile zirve yapması beklenen enflasyonu kontrol altına almadan faiz indirimlerine başlamaması ve “şahin” söylemlerini korumasının yabancı akımlarının devamı için hayati önem taşıdığını ifade etti. 2021’de hisse senedi yatırımcısını bekleyen risklere de değinen Ökte, “TCMB’nin 675 baz puan faiz artırımı sonrası, kredi büyümesinin yavaşlaması ve Avrupa’da tüketici güveninin düşük kalmasıyla ihracatta yaşanabilecek olası sıkıntılar başlıca riskleri oluşturuyor. Hisse senetlerini destekleyen 3 ana temadan (risk priminin düşmesi, faizlerin düşmesi, büyüme eğrisinin pozitife dönmesi) ikisinin, gelecek sene Türkiye için negatife dönme riski var” yorumunu yaptı. AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy da Borsa İstanbul’da ara ara düzletmeler gelse de yükseliş eğilimi ihtimali ve dolar bazlı 2.00- 2.50 sent (cari kurla 1.480- 1.850) potansiyel hedef aralığının geçerli olacağını belirtti.