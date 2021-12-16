Faiz indirimine dolar ve eurodan sert tepki

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. TCMB, son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi.



Faiz indirimine piyasaların tepkisi de sert oldu. Dolar/TL, 15,15 seviyesinden 15,60'in üzerine tırmandı. Euro/TL ise 17,15'ten 17,70'lara kadar tırmandı.

İlk tepkilerin ardından dolar/TL, 15,30-15,50 aralığında; euro/TL ise 17,40 düzeyinde dengelenme çabasında...

Gram altın 900 lirayı aştı

Borsa İstanbul ise günün başlangıcından bu yana yüzde 1'in hemen üzerinde primli seyrini koruyor. Kurlardaki yükselişe paralel olarak gram altın da 900 TL ile tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL, yıl başına göre iki katını aştı

Eylül ayının başında 8,34 lira olan dolar/TL, aradan geçen 3,5 ayda yüzde 83 yükselmiş durumda.

2021’in başında 7,45 seviyelerine göre ise dolar/TL’deki artış iki katını aşmış durumda (Yüzde 104)

Benzer rakamlar euro/TL için de geçerli. Eylül başında 9,82 olan euro/TL yüzde 75 artarken bu oran yıl başına göre ise yüzde 90 düzeyinde.