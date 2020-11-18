Faiz kararı öncesi borsada risk iştahı yüksek

Borsa İstanbul, kısa süreli düşüşün ardından bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi. Yarınki Merkez Bankası faiz toplantısı öncesinde yüzde 2 prim söz konusu. Rekor işlem hacmiyle tarihi zirvesini 1.309 puana taşıyan BIST, dün 'ekonomik kapanma olabilir' kaygısıyla kâr satışları yaşadı. Salgına karşı alınan tedbirlerin, ekonomide duruşa sebep olacak kadar yoğun olmamasıyla risk iştahı yeniden arttı.

Dün yüzde 5 düşen bankacılık endeksi bugün yüzde 4'ü aşan artışla kayıpların önemli bölümünü geri aldı. BIST-100 ise saat 14:30 itibariyle 1.286 puana kadar yükseldi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 puanın direnç, 1.268 ve 1.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL sabah başlayan yükselişin ardından geri çekildi. Sabah 7,76 seviyesinden alıcı bulan dolar, saat 14:30 itibariyle 7,7060 seviyesinde yer aldı.

Piyasalar yarınki TCMB faiz kararına ve piyasaya verilecek mesajlara odaklandı.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, TCMB'nin yarın "enflasyon karşısında yeterli derecede yüksek faiz oranını" geleneksel para politikası zemininde yapacağı beklentisinin piyasada ağır bastığını ifade ederek, "İletişim bacağı bu kadar iyi bir şekilde yönetilmişken, bunun aksiyon bacağının politika faizi artışı ile devam etmesini bekleriz. Bu aşamadan sonra da, politika faizi olarak adlandırdığımız repo faizinin 'tek politika aracı' olarak yeniden tesis edilerek sadeleşmenin ilanını da bekleyebiliriz" dedi.