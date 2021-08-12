Faiz kararı öncesi dolar/TL 8,55'e kadar çekildi

Yurt içi piyasalar bugünkü Merkez Bankası Ağustos ayı PPK toplantısının ardından açıklanacak olan faiz kararına odaklandı. Hafta boyunca 8,65 civarında değerlenen dolar/TL kuru, karar öncesinde 8,55 seviyelerine kadar çekildi. Kur, dün ABD' enflasyon verisinin aylık bazda sınırlı da olsa düşüş göstermesiyle birlikte 8,66'dan 8,62 düzeyine çekilmişti. Dolar/TL'de dün yaşanan çekilmede Dolar Endeksi'nde yaşanan düşüş etkili oldu.

Dünkü enflasyon verisinin ardından ABD Dolar Endeksi, bir haftalık yükselişine ara verdi ve endeks 93 seviyesi altına geriledi. Dolar Endeksi bugün öğle saatleri itibarıyla 92,88 düzeyinde.

Dolar/TL, gün içi en düşük seviye olarak 8,5505'i gördükten sonra gelen tepki hareketiyle 8,58'den el değiştiriyor.

Hisse senetleri ise yüzde 1'in üzerinde primli seyrediyor. BİST 100 Endeksi gün ortasına yüzde 1,19 artışla 1.427 puandan girdi.

Ekonomistler faiz artışı beklemiyor; gözler TCMB'nin vereceği mesajlarda

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı öncesinde piyasa anketlerinden ağustosta politika faizinin sabit kalacağı sonucu ağır basarken, PPK metninden enflasyon ve bundan sonraki para politikasına ilişkin ne mesaj çıkacağı merak konusu. Ekonomistler, enflasyonun ağustos ayında faiz indirimine alan tanımadığını düşünüyor.