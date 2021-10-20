Faiz kararı öncesi düşüş sürüyor: Dolar, 9.20'nin altını gördü

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacak kritik faiz kararı öncesi akşam dolar/TL 9.20'nin altını gördü.

Piyasa faiz kararını yarın saat 14:00'te öğrenecek. Faiz indirim beklentilerin yarısı 50 baz puan, diğer yarısı ise 100 baz yönünde oluştu. Sınırlı sayıda ekonomist ise Merkez Bankası'nın ekim ayını pas geçebileceğini düşünüyor.

TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği endişesiyle dün 9.37 zirvesini gören kur, bugün en yüksek 9,35 seviyelerini test etti.

Gün içerisinde 9,23 seviyelerine inen dolar/TL akşam 9,16 seviyelerine indi.



Dolar/TL saat 22:08'de 9,2025 seviyesinde yer aldı.

Bankacılar TCMB'nin faizleri düşüreceğine yönelik son dönemde TL'de değer kaybı olacağı yönünde alınan pozisyonların bir kısmının yarınki karardan önce kapatıldığını söyledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin kararı yaklaştıkça volatilide de arttı. Pozisyonlanmanın hala değer kaybı yönünde kuvvetli olduğunu görüyoruz ancak yarın bir indirim gelmez ihtimalini de göz önüne alanların pozisyonlarının bir bölümünü kar realizasyonu ile kapadığını görüyoruz" dedi.

Bir banka işlemci ise hareketi PPK kararı öncesi "TL kısa pozisyonlardan risk azaltma" olarak yorumladı.

Düşüş devam eder mi?

Tera Yatırım, kurda geri çekilmenin sürmesi halinde 9,23 ve 9,20 TL'nin destek seviyeleri olacağını paylaştı. Öte yandan kurda oynaklığın artması ve yükselişler görülmesi durumunda 9,30 ve 9,34 TL direnç seviyeleri takip edilecek.