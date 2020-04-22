Faiz kararı öncesinde dolar 6,97'den başladı

22 Nisan 2020

ABD borsaları enerji hisselerindeki kayıplar eşliğinde sert düştü. Asya borsalarında ise ABD kadar olmasa da düşüşler gözlemleniyor. Wall Street'te geçtiğimiz 2 günde yaşanan aşağı yönlü sert hareketlerin ardından ABD vadeli endekslerinin bugün yataya yakın bir seyir izlediği görülüyor.

Gözler Merkez Bankası'nda

Yurt içinde ise gözler Merkez Bankası'nın faiz kararlarında olacak. PPK toplantısı sonrası saat 14.00'da açıklanacak olan karara ilişkin beklentiler 25-50 baz puanlık indirim yapılacağı yönünde… Yılın başından itibaren 225 baz puan indirim yapan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 9,75’e çekmişti.

Dolar 6,97'de; Borsa artıda başladı

TCMB'nin faiz kararının açıklanacağı günde döviz kurlarında sakin bir seyir gözlemleniyor. Dolar/TL kuru 6,97-6,98 bandında hareket ederken, euro/TL ise 7,57 civarında el değiştiriyor.

BIST100 Endeksi güne beklentilerin üzerinde alımlarla başladı. Açılış 510,45 puan artışla 98129,45 puandan gerçekleşti.

Brent petrol 16 dolar seviyelerinde



Petrol fiyatlarında bu hafta ortalığı karıştıran ABD ham petrolü mayıs vadeli kontrat dün sonlandı. Haziran vadeli petrol kontratlarında ise varil fiyatı 10 doların hemen üzerinde değerleniyor. Brent petrolde ise son işlemler 16 dolardan gerçekleştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji ve Hazine bakanlarına ABD petrol ve gaz sektörüne fon sağlanmasına yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdi.

Wall Street yüzde 3'ü geçen kayıplarla kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,7 azalışla 23.022,88 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3,1 kayıpla 2.737,2 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 3,5 azalışla 8.263,23 puana düştü.

Günün Ajandası



10.00 Türkiye, nisan ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

17.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

Merkez’den düşük hızlı indirim bekleniyor