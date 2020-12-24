Faiz kararı öncesinde dolar ve euro sakin

Küresel piyasaların büyük bir bölümünün kapalı olduğu bugün yurt içinde ise Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı gündemin en önemli ana maddesini oluşturuyor. Piyasalar Merkez Bankası'ndan 200 baz puana kadar faiz artış hamlesi beklerken döviz piyasalarındaki yatay bekleyiş bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL hafta genelinde olduğu gibi 9,65 civarında dengelenirken euro/TL 9,33-9,34 aralığında değerleniyor.

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TCMB yılın son Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısını düzenleyecek. AA'nın anketinde ekonomistlerin çoğu faiz artışı beklerken artış oranı öngörüsü 75 baz puan ile 200 baz puan arasında farklılık gösteriyor. Foreks anketinde ise gösterge haftalık repo faizinin yüzde 15,00 seviyesinden yüzde 16,50 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 23 ekonomistin 21'i faiz artırımı kararı alınacağı, 2'ü ise faizin sabit bırakılacağı görüşünü savundu. TCMB'nin kararı her zaman olduğu gibi saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB finansal hizmetler güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri de faiz kararının ardından izlenecek veriler olacak (14.30). Önceki hafta hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 41 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 95 milyon dolarlık net yabancı girişi yaşandı.

Dün düzenleneceği açıklanan ancak daha sonra ertelenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası saat 19.00'da açıklama yapacak.