Faiz kararı öncesinde dolar ve euroda sınırlı hareketler

Haftanın en kritik gündem maddesi olan Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı bugün açıklanıyor. TCMB faiz kararı için yapılan anketlerde analistlerin büyük bir çoğunluğu faizin yüzde 17 olarak kalacağını düşünüyor. PPK toplantısının yanı sıra tüketici güven endeksi ve haftalık para banka istatistikleri de bugünün yoğun veri gündemi arasında yer alıyor.

Hafta başı itibarıyla düşüşe geçen dolar/TL, dün dalgalı bir seyrin ardından 7 lira civarında hareket etti. Günün 7 liranın altında kapatmayı başaran dolar/TL, faiz kararının açıklanacağı bugün ise 6,96-6,97 seviyelerinde yatay seyrediyor. Euro/TL için ise hafif yukarı yönlü olan kur 8,40'ın hemen üzerinde bulunuyor.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.



TÜİK tüketici güven endeksini açıklayacak. Bir önceki ay tüketici güveni yüzde 4,0 artışla 83,3 puana ulaşmıştı (10.00). TCMB tarafından kısa vadeli dış borç istatistikleri de aynı saatte gelecek.



Haftalık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).



ABD'de işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, ithal fiyatlar, Philadelphia Fed Endeksi (16.30), doğal gaz stokları (18.30), DOE petrol stokları (19.00) verileri bulunuyor.



Euro Bölgesinde tüketici fiyatları da günün takip edilecek verileri arasında yer alıyor (13.00).