Faiz kararı öncesinde dolar/TL 7,80'in altına indi

22 Ekim 2020

Dünya ONLINE

Türkiye piyasaları ve Türk Lirası'nı değeri açısından büyük önem arz eden Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Saat 14:00'te gelecek olan karar öncesinde, dolar/TL 7,80 seviyesinin altına çekildi. Euro/TL ise 9,24'lerden el değiştiriyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de, güne yüzde 0,18 artışla 1.213 puandan başladıktan sonra benzer seviyelerde hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın bugünkü kararında analistlerin neredeyse tamamı faiz artışı bekliyor. Bu beklentiler paralelinde son günlerde döviz kurlarında geri çekilmeler söz konusu. Geçen hafta 7,95'i aşarak rekor kıran dolar/TL dün de 7,78'e kadar gerilemişti. Euro/TL ise son günlerde 9,30-9,32 bandında yatay seyir dikkat çekiyor.

Piyasalarda faiz artışı bekleniyor

Bugün faiz kararı öncesinde yapılan anketlerde Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi ve faizi yüzde 12 düzeyine çekmesi bekleniyor. Foreks tarafından düzenlenen ankette katılan 21 ekonomistin tamamı faiz artırımı kararı alınacağı görüşünü savundu. Beklentiler yüzde 11,25 ile 13,25 aralığında oluştu. Reuters anketinde de katılımcı 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye arttıracağı yönünde olurken artış tahminleri 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

24 Eylül'deki son PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Tüketici güven endeksi ve para banka verileri de izleniyor



Günün bir diğer önemli verisi de Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları oldu. Tüketici güven endeksi ekim ayında, bir önceki aya göre 0,1 puan geriledi ve 81,9 puan oldu.

Ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinde ise özellikle rezerv ve yurt dışı yerleşiklerin portföy hareketleri izlenecek. Borsa İstanbul şirketlerinin ilk 9 aylık mali tablolarının açıklanmasına başlanacak. Bugün Tekfen, TAV ve Erdemir'in mali tablolarının açıklanması bekleniyor.

ABD'deki teşvik paketi belirsizliği ve salgın küresel piyasaları bozuyor

Yurt dışı piyasalarda bugün satış ağırlıklı bir gün yaşanıyor. Asya borsaları, ABD'de uzayan koronavirüs yardım paketi görüşmeleri ve tüm dünyada artan koronavirüs vaka sayılarının yarattığı endişeyle düşerken ABD vadelileri ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri de geriledi.



Küresel risk iştahı ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Partilileri kabul edilebilecek bir koronavirüs yardım paketi üzerinde çalışma konusunda isteksizlikle suçlamasıyla azaldı. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde yardım paketi müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine yönelik belirsizlik sürüyor.Trump bir gün önce tarafların anlaşmaya yaklaştığına işaret eden açıklamalarda bulunmuştu.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.63 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.69 düştü. Avustralya borsası yüzde 0.6, Güney Kore yüzde 0.59 ve Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi yüzde 1.1 ekside seyretti.

ABD borsalarında dün de negatif kapanmıştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,35 düşüşle 28.210,82 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 3.435,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla 11.484,69 puana indi.

Altın ve petrol fiyatları geriliyor



Petrol fiyatları ABD ve Avrupa'da artan koronavirüs vakalarının talep üzerinde baskı oluşturacağı beklentisi ve ABD'de artan benzin stokları nedeniyle dün sert geriledikten sonra düşüşünü bugün de sürdürdü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 değer kaybederek 41,51 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,7 gerileyerek 39,77 dolardan alıcı buldu. ABD'de Enerji Enformasyon Kurumu (EIA) verileri benzin 16 Ekim ile biten haftada 1.9 milyon varil arttığını açıklarken beklenti stokun 1.8 milyon varil azalacağı yönündeydi.



Altın ABD'de koronavirüs yardım paketine yönelik şüphelerin ortaya çıkmasıyla doların değer kaybının bir kısmını telafi etmesine paralel olarak geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 1.913dolardan işlem gördü. Altın dün 1.931 dolara kadar yükselmişti. ABD Altın vadeli işlemleri yüzde 0,7 gerileyerek 1.916 dolardan işlem gördü.