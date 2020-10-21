Faiz kararı öncesinde dolar/TL düşüşte

21 Ekim 2020

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı karar öncesinde piyasalar faiz artışını fiyatlarken dolar/TL'deki düşüş sürüyor. Faiz kararının piyasada yeni bir iyimserlik getirebileceği beklentisiyle tarihi zirveden düşüşünü sürdüren dolar/TL, bugün 7,85'in altına çekildi.

Dün gün ortasında 7,91'i test ettikten sonra günü, 7,86 düzeyinde tamamlayan dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 7,82 seviyelerine kadar çekilmiş durumda. Euro/TL'de benzer bir grafikle 9,28'in altına indi.

Saat 10:05 itibarıyla dolar/TL 7,8220'den euro/TL 9,2780'den el değiştiriyor. Dolar/TL geçen hafta yeni zirve olan 7.96'ya kadar yükseldikten sonra haftayı zirvenin hemen altında tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 artışla 1.220,88 puandan başladı.

"Faiz hamlesi kuru 7,65-7,70'te dengeleyebilir"



Deniz Yatırım bu sabah yayımladığı raporda, "Jeopolitik haber akışının sakinlemesi sonrasında TCMB ve bilhassa BDDK hamlelerinin 7.65-7.50 civarında dengelenme yaratabileceği ihtimalini yüksek görmekle birlikte kısa vadeli eğilim ise TCMB-PPK toplantısından yansıyacak gelişmeler ekseninde belirlenebilir. 7.85-7.80-7.70 seviyeleri aşağı yönde, 7.88-7.95 ise yukarıda ilk kritik noktalar" dedi.

Yabancı yatırımcılar pozisyonlarını yeniden gözden geçirebilir

Reuters'ın haberine göre, bankacılar Türkiye'den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların TCMB ve takiben diğer ekonomi kuruluşlarının atabileceği normalleşme adımlarıyla tarihi düşük seviyelerdeki pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyorlar.

Piyasada yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit müzakereleri, koronavirüste küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor.

Küresel piyasalar paket haberleriyle artıda

Küresel piyasalarda Asya borsaları ve ABD borsası vadeli kontratları ABD canlandırma paketine dair tekrar yeşeren umutların devlet tahvillerinden hisselere yönelimi artırmasıyla yükseldi. Beyaz Saray ve Demokratlar yeni koronavirüs yardım paketinde anlaşmaya bir adım daha yaklaştı.