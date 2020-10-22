Faiz kararı öncesinde dolar/TL'den yatay başlangıç

22 Ekim 2020

Dünya ONLINE

Türkiye piyasaları ve Türk Lirası'nı değeri açısından büyük önem arz eden Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Saat 14:00'te gelecek olan karar öncesinde, sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 7,81 seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL ise 9,26'nın hemen üzerinde...

Merkez Bankası'nın bugünkü kararında faiz artışı bekleyenlerin sayısı bir hayli yüksek. Bu beklentiler paralelinde döviz kurlarında düşüşler yaşandı. Geçen hafta 7,95'i aşarak rekor kıran dolar/TL dün 7,78'e kadar çekildi. Euro/TL ise son günlerde 9,30-9,32 bandında yatay seyir dikkat çekiyor.

Piyasalarda faiz artışı beklentisi çok güçlü

Bugün faiz kararı öncesinde yapılan anketlerde Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi ve faizi yüzde 12 düzeyine çekmesi bekleniyor. Foreks tarafından düzenlenen ankette katılan 21 ekonomistin tamamı faiz artırımı kararı alınacağı görüşünü savundu. Beklentiler yüzde 11,25 ile 13,25 aralığında oluştu. Reuters anketinde de katılımcı 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye arttıracağı yönünde olurken artış tahminleri 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

24 Eylül'deki son PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Tüketici güven endeksi ve para banka verileri de izlenecek



Günün bir diğer önemli verisi de Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları olacak. Tüketici güven endeksi eylül ayında 3,2 artışla 82 puana çıkmıştı. Ayrıca rutin haftalık para ve banka istatistiklerinde ise özellikle rezerv ve yurt dışı yerleşiklerin portföy hareketleri izlenecek. Borsa İstanbul şirketlerinin ilk 9 aylık mali tablolarının açıklanmasına başlanacak. Bugün Tekfen, Tav ve Erdemir'in mali tablolarının açıklanması bekleniyor.



ABD'deki teşvik paketi belirsizliği ve salgın küresel piyasaları bozuyor

Yurt dışı piyasalarda bugün satış ağırlıklı bir gün yaşanıyor. Asya borsaları, ABD'de uzayan koronavirüs yardım paketi görüşmeleri ve tüm dünyada artan koronavirüs vaka sayılarının yarattığı endişeyle düşerken ABD vadelileri ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri de geriledi.



Küresel risk iştahı ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Partilileri kabul

edilebilecek bir koronavirüs yardım paketi üzerinde çalışma konusunda isteksizlikle

suçlamasıyla azaldı. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde yardım paketi müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine yönelik belirsizlik sürüyor.Trump bir gün önce tarafların anlaşmaya yaklaştığına işaret eden açıklamalarda bulunmuştu.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.63 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.69 düştü. Avustralya borsası yüzde 0.6, Güney Kore yüzde 0.59 ve Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi yüzde 1.1 ekside seyretti.

ABD borsalarında dün de negatif kapanmıştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,35 düşüşle 28.210,82 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 3.435,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla 11.484,69 puana indi.