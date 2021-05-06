Faiz kararı öncesinde döviz kurları sakin

Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) günün ön önemli gündem maddeleri olacak. Yurt içinde faiz kararının dışında TCMB'nin para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek.

Dün günün büyük bir bölümünde 8,35 civarında seyrettikten sonra kapanışı 8,32'den yapan dolar/TL, faiz kararı öncesinde benzer seviyelerini koruyor. Euro/TL ise 10 liranın üzerindeki hareketlerine devam ediyor.

Gözler TCMB faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. TCMB, faizleri sabit bıraktığı bir önceki toplantıda, PPK metninde enflasyon vurgusunda yaptığı değişiklik faiz indirimine kapı araladığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak sonrasında yayınlanan toplantı özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları mayısta faiz indirimi beklentilerini kısmen ortadan kaldırdı.

GÜNÜN AJANDASI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), bu yılın beşinci toplantısını gerçekleştirecek. TCMB Mart ayında faizi 200 baz puan artırdıktan sonra son toplantısında yüzde 19 olan faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında günün en önemli gündemi İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı olacak. (14.00) BoE,en son 2020 yılı Mart ayında faiz oranını 15 baz puan indirmişti. BoE sonraki 9 toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.

Günün diğer faiz kararları Malezya (10.00) ve Çekya (15.30) merkez bankalarından gelecek.

Almanya'da fabrika siparişleri (09.00), Euro Bölgesinde perakende satışlar (12.00), Avrupa piyasasında izlenecek veriler olacak.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), tarım dışı verimlilik (15.30), haftalık işsizlik başvuruları,

İngiltere'de yerel seçimler, İskoçya'da parlamento seçimleri yapılacak.