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Faiz kararı sonrası dolar 6,08'i gördü

Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar/TL kuru 6,08'in üzerini gördü. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi 118 bin 500'e kadar çekildi.

Faiz kararı sonrası dolar 6,08'i gördü
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DÜNYA ONLINE

Merkez Bankası, faiz indirim serisini 6. toplantıya da taşıdı ve politika faizini yüzde 24'ten 10,75 seviyesine indirdi.

Piyasaların bir kısmı için sürpriz niteliğindeki indirim kararı sonrasında dolar/TL kurunda sıcak dakikalar yaşanıyor. Gün içerisinde 6,07 seviyelerini görse de faiz kararından dakikalar önce 6,05'e çekilen dolar/TL kuru, kararın açıklanmasıyla birlikte 6,08'in üzerine çıktı. 

Karar açıklanmadan saniyeler önce 6,0550 seviyelerinde kur, kararın açıklanmasının ardından 14:40'ta 6,0815'i gördü ve yaklaşık 9 ay içerisinde gördüğü en yüksek seviyeyi geliştirdi. Saat 15:48 sularında kur 6,0750 düzeyindeydi.

Dolar/TL kuru, 27 Mayıs 2019 tarihinde 6,08'li seviyeleri görmüştü. 

BİST-100 Endeksi 118 bin 500'lere çekildi

Borsa İstanbul'da ise, endeks 119 bin 600 seviyelerinden 119 bin puanın altına indi. Saat 15:48'de BİST-100 Endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,64'lik kayıpla 118 bin 793 puandaydı. Endeks, gün içinde en düşük seviye olarak 118 bin 581 puanı gördü. 

Gösterge faiz 11,05'e düştü

Karar sonrasında 2 yıllık gösterge tahvilin faiz oranı yüzde 11,25'ten 11,05 seviyesine geriledi.

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