Faiz kararı sonrası dolar 6,08'i gördü

19 Şubat 2020

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Merkez Bankası, faiz indirim serisini 6. toplantıya da taşıdı ve politika faizini yüzde 24'ten 10,75 seviyesine indirdi.



Piyasaların bir kısmı için sürpriz niteliğindeki indirim kararı sonrasında dolar/TL kurunda sıcak dakikalar yaşanıyor. Gün içerisinde 6,07 seviyelerini görse de faiz kararından dakikalar önce 6,05'e çekilen dolar/TL kuru, kararın açıklanmasıyla birlikte 6,08'in üzerine çıktı.



Karar açıklanmadan saniyeler önce 6,0550 seviyelerinde kur, kararın açıklanmasının ardından 14:40'ta 6,0815'i gördü ve yaklaşık 9 ay içerisinde gördüğü en yüksek seviyeyi geliştirdi. Saat 15:48 sularında kur 6,0750 düzeyindeydi.



Dolar/TL kuru, 27 Mayıs 2019 tarihinde 6,08'li seviyeleri görmüştü.



BİST-100 Endeksi 118 bin 500'lere çekildi



Borsa İstanbul'da ise, endeks 119 bin 600 seviyelerinden 119 bin puanın altına indi. Saat 15:48'de BİST-100 Endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,64'lik kayıpla 118 bin 793 puandaydı. Endeks, gün içinde en düşük seviye olarak 118 bin 581 puanı gördü.



Gösterge faiz 11,05'e düştü

Karar sonrasında 2 yıllık gösterge tahvilin faiz oranı yüzde 11,25'ten 11,05 seviyesine geriledi.