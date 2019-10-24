Faiz kararı sonrası dolar hareketli

24 Ekim 2019

Türkiye'nin Suriye konusunda ABD'nin ardından Rusya ile de anlaşması ve ABD'nin yaptırımlarının kalkmasıyla güne 5.73 ile 2 haftanın en düşük seviyelerinde başlayan dolar kuru, bu seviyeden gelen taleple hafif yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan kur, faiz kararı ardından yukarı yönlü hareket etti ve 5.78 seviyesine kadar çıktı. Bu seviyeden tekrar yönünü aşağı çeviren kurda işlemler saat 16:02 itibariyle 5.76 seviyesinden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi 5.85'e yakın bir seyir izleyen dolar/TL, dün 7 Ekim'den bu yana en düşük olan 5.7250'ye kadar gerilemişti.

Güne pozitif başlayan ve karar öncesinde 100.000 seviyesinin hemen üzerinde bulunan Borsa İstanbul'da ise, faiz kararı ardından banka hisseleri öncülüğünde yükseliş sürdü ve BİST 100 endeksi 101.000 puanı aştı. 101.238 puana kadar yükselen endeks, bu seviyeden gelen kâr satışlarıyla geri döndü. Endeks, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 100.450 sevisinde bulunuyordu. Bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 1'e yakın.

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı