Faiz kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15,00'e yükseltti. Kararla birlikte dolar/TL, 7,50'ye kadar çekildi. Euro/TL ise 8,90 liraya geriledi.

Gelen ilk tepkinin ardından yükselen dolar/TL 7,60'ın hemen üzerinde dengelenme çabasında... Euro/TL ise 9,05 lira seviyelerine geri döndü.

Karardan hemen önce dolar/TL 7,69'un üzerinde seyrederken euro/TL 9,10'lu seviyelerdeydi.

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, açılışın ardından gelen riskten kaçış satışlarıyla yüzde 1 civarı ekside seyrediyordu. Beklentiler paralelinde gelen faiz artışı sonrasında BİST 100 Endeksi kayıplarını geri verdi ve artıya geçti. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,7 civarı primle 1.304 puanda işlem görüyor.