Faiz kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
Merkez Bankası'ndan beklentilere paralel gelen faiz artışı ve sadeleştirme adımıyla birlikte Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlendi. İlk tepki olarak dolar/TL 7,50'li seviyelere gerilerken euro/TL ise 9 liranın altını gördü. İlk tepkinin ardından kurlar yeniden yukarı döndü.
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Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15,00'e yükseltti. Kararla birlikte dolar/TL, 7,50'ye kadar çekildi. Euro/TL ise 8,90 liraya geriledi.
Gelen ilk tepkinin ardından yükselen dolar/TL 7,60'ın hemen üzerinde dengelenme çabasında... Euro/TL ise 9,05 lira seviyelerine geri döndü.
Karardan hemen önce dolar/TL 7,69'un üzerinde seyrederken euro/TL 9,10'lu seviyelerdeydi.
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, açılışın ardından gelen riskten kaçış satışlarıyla yüzde 1 civarı ekside seyrediyordu. Beklentiler paralelinde gelen faiz artışı sonrasında BİST 100 Endeksi kayıplarını geri verdi ve artıya geçti. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,7 civarı primle 1.304 puanda işlem görüyor.