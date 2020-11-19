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Faiz kararı sonrası dolar ve euro düşüşte

Merkez Bankası'ndan beklentilere paralel gelen faiz artışı ve sadeleştirme adımlarıyla birlikte Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlendi. Dolar/TL 7,50'li seviyelere kadar çekilirken euro/TL ise 9 liranın altını gördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Kararla birlikte dolar/TL, 7,50'ye kadar çekildi. Euro/TL 9 liranın altına geriledi. 

Gelen ilk tepkinin ardından yükselen dolar/TL 7,60'ın üzerine çıksa da, bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. Aynı grafiği çizen euro/TL'de 9 liranın altında kalmayı başardı. Saat 17:30 itibarıyla dolar/TL 7,5920'den euro/TL ise 8,9850'den el değiştirdi.

Karardan hemen önce dolar/TL 7,69'un üzerinde seyrederken euro/TL 9,10'lu seviyelerdeydi.

Borsada rekor yürüşüyü devam ediyor

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, açılışın ardından gelen riskten kaçış satışlarıyla yüzde 1 civarı ekside seyrediyordu. Beklentiler paralelinde gelen faiz artışı sonrasında BİST 100 Endeksi kayıplarını geri verdi ve rekor seviyelere çıktı. BİST 100 Endeksi, saat 17:30'da yüzde 1,5 civarı primle 1.315 puanda işlem görüyordu. Endeks, bugünkü yükselişiyle tarihi zirvelesini 1.325 puana taşıdı.

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