Faiz kararı sonrası dolar ve euro düşüşte

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Kararla birlikte dolar/TL, 7,50'ye kadar çekildi. Euro/TL 9 liranın altına geriledi.

Gelen ilk tepkinin ardından yükselen dolar/TL 7,60'ın üzerine çıksa da, bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. Aynı grafiği çizen euro/TL'de 9 liranın altında kalmayı başardı. Saat 17:30 itibarıyla dolar/TL 7,5920'den euro/TL ise 8,9850'den el değiştirdi.

Karardan hemen önce dolar/TL 7,69'un üzerinde seyrederken euro/TL 9,10'lu seviyelerdeydi.

Borsada rekor yürüşüyü devam ediyor

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, açılışın ardından gelen riskten kaçış satışlarıyla yüzde 1 civarı ekside seyrediyordu. Beklentiler paralelinde gelen faiz artışı sonrasında BİST 100 Endeksi kayıplarını geri verdi ve rekor seviyelere çıktı. BİST 100 Endeksi, saat 17:30'da yüzde 1,5 civarı primle 1.315 puanda işlem görüyordu. Endeks, bugünkü yükselişiyle tarihi zirvelesini 1.325 puana taşıdı.