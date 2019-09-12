Faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş

Küresel piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından çıkacak kararları yakından takip ediyor. Günün ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, faizlerde 325 baz puan indirime gitti.



Karar öncesinde saat 12.00 sularında 5,72 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL kuru, kararın açıklanmasına dakikalar kala 5,76'nın üzerine kadar tırmandı. PPK kararının açıklanmasıyla birlikte döviz kurları yeniden düşüşe geçti. Karardan dakikalar sonra Dolar gün içi en düşük seviye olarak 5,6768 lirayı gördü.



Döviz piyasalarında son fiyatlar

14:21 itibarıyla dolar/TL kuru 5,6850 liradan satılırken Euro/TL ise 6,2750 seviyelerinde seyrediyor. Böylece dolardaki günlük değer kaybı yüzde 1,26, Euro/TL'de ise yüzde 1,05'i buldu.

Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise yüzde 1,17'lik kayıpla 7,0095 liradan el değiştiriyor.



Merkez Bankası faiz kararını açıkladı