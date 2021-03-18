Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararında piyasalara sürpriz yaparak, politika faizini 200 baz puan artırdı. PPK'nın 'önden yüklemeli, güçlü sıkılaştırma' kararı ile beklentilerin üzerindeki faiz artışı sonrası dolar/TL, 7,47 seviyelerinden 7,35'in altına indi. Borsa İstanbul'da ise bankacılık hisselerinde alımlar arttı.

TCMB'nin kararı öncesinde 7,47 seviyesinde seyreden dolar/TL, faiz kararı sonrası 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Hızlı geri çekilmenin ardından bir ara 7,40 seviyelerine yönelen dolar/TL,gün sonuna doğru, 7,35 seviyelerinde dengelendi.

Euro/TL ise bugün en düşük 8,7522 seviyesini test etmesinin ardından 8,78 seviyelerinde dengelendi.

Bankacılık hisseleri hızlandı

Borsa İstanbul'da da kazançlar artarken BİST 100 Endeksi, 1.574 puan seviyesine kadar çıktı. Bankacılık hisseleri Borsa İstanbul'daki yükselişte yüzde 3'e varan ile öncülük etti. Kar satışıyla bir miktar gevşeyen borsa 1.550 seviyelerinde yer aldı.

Analistler, TCMB'nin artan enflasyonist baskılara karşı önden yüklemeli sıkılaştırma adımı atarak Türk lirası varlıkları desteklediğini bildirdi.

TCMB'den 100 baz puan artış bekleniyordu

Piyasa anketlerinde, Merkez Bankası'nın bugünkü PPK'da faizleri 100 baz puan civarında artıracağı sonuçları ağır basıyordu. Merkez Bankası, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiğini bildirdi.