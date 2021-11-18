Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından dolar/TL yukarı yönlü hareketlendi. Karar öncesi 10,55 civarında seyreden kur, ilk tepki olarak 10,90'ın, euro/TL 12,40'ın üzerini test etti. Borsa İstanbul ise kısa süreli satışa döndükten sonra kayıplarını geri aldı ve artıya geçti.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti.
Faiz kararının ardından dolar hareketlendi. Karardan dakikalar önce 10,55'nin hemen üzerinde seyreden dolar/TL, faiz kararı sonrası ilk tepki olarak 10,90'ın üzerini gördü. Ardından kur yeniden 10,75-10,80 aralığına gerileid.
Eylül ayı başından bu yana soluksuz yükselen dolar/TL’de gece yarısı tarihi zirvesini 10,96 seviyesine taşımıştı.
Euro/TL de 11,95 seviyesinden 12,40'ın üzerini test ettikten sonra 12,20-12,25 bandında geri döndü.
BİST 100 önce düştü sonra yükselişe geçti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz indirimi sonrası kısa süreli olarak satıcılı seyre döndü. 1.705 puanın altına inen BİST 100, sonrasında kayıplarını geri alarak yüzde 1'i aşan primle 1.725 puanın üzerine tırmandı. Karar öncesi borsa 1.710 puandan işlem görüyordu.