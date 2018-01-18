Faiz kararı sonrası TL değer kazandı

18 Ocak 2018

Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararı sonrası aşağı yönlü hareket etti.

Karar öncesi 3.7995 seviyesinde yer alan kur açıklama sonrası saat 16:15'te 3.7840'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/dolar 4.6315 seviyesinde yer aldı. BIST 100 endeksi ise yüzde 0,85 primle 117.580 puanda.

TCMB yılın ilk toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi ancak; politika metninde yer alan "Enflasyonda belirgin bir iyileşme" ibaresini, "Enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme" ibaresiyle değiştirdi ve daha güçlü bir mesaj verdi. Analistler, metindeki değişimin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Banka, son olarak, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti. Banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlıyor.

Enflasyon vurgusunda ton değişti

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı