Faiz kararı sonrasında dolar ve euroda son fiyatlar

Haftanın en kritik gündem maddesi olan Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı açıklandı. Piyasaların beklentilerine paralel bir karar veren TCMB, politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Kararın ardından döviz kurlarında sınırlı da olsa düşüşler gözlemlendi.

Hafta başı itibarıyla düşüşe 7 liranın altına çekilen dolar/TL, bu seviyelerde tutunmayı sürdürüyor. Gün ortasında 6,95'lerde seyreden dolar/TL, TCMB'nin faizi sabit tutma kararının ardından 6,92'lere çekildi. Saat 14:18 itibarıyla dolar/TL 6,9270'ten Euro/TL ise 8,3630'dan işlem görüyor.



Sonrasında yeniden yükselen kurlar dünkü kapanış seviyelerinde dengelendi.