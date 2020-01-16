Faiz kararı sonrasında dolar/TL geriledi
TCMB faiz kararı sonrasında dolar/TL, 5.86 seviyesinin altına indi.
DÜNYA ONLINE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde 75 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 11,25'e indirdi.
Faizde ölçülü bir indirim sonrasında TL bir miktar değerlendi ve dolar/TL kuru 5,86 seviyesinin altını gördü. Kurda işlemler şu sıralar 5,8550 civarında gerçekleşiyor.
TCMB kararı öncesinde ise 5,88 üzerinde bulunuyordu.
Güne 5,8810'dan başlayan dolar/TL kuru, karar öncesinde 5,8850 civarında bulunuyordu.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,95'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.
Borsa rekorlara devam ediyor
Borsa İstanbul ise günün ilk yarısında 122.482 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST 100 endeksi, faiz kararı sonrasında mevcut seyrini sürdürdü. Endeks, saat 15.40 itibariyle yüzde 1,03 artışla 122.175 puanda bulunuyor.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Merkez Bankası, faizi 75 baz puan daha indirdi