Faiz kararının ardından dolar 7,55'e geriledi

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, beklentilerin üzerinde faiz artışına giderek politika faizini 200 baz puan artırdı ve böylece son üç toplantıdaki artış oranı 875 baz puana ulaştı.

Kararla birlikte döviz kurlarında güçlü bir düşüş yaşandı. Dolar/TL 7,62 seviyelerinden ilk tepki olarak 7,55'e geriledi. Euro/TL ise 9,22 düzeyine indi.oca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası saat 19.00'da açıklama yapacak.