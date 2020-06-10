Faizler üç yıl sıfıra yakın kalacak

10 Haziran 2020

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ekonominin COVID-19 salgını nedeniyle resesyona girdiği şubat ayından bu yana ilk defa ekonomik tahminlerini açıkladı.

Halen birçok belirsizlik bulunmasına rağmen bir şey son derece açık: Öngörüler Fed'in büyük oranda pozitif Aralık projeksiyonlarından çok daha kötü.

Aralık öngörülerinde ABD’nin bu yıl yüzde 2 büyüyeceğini öngören Fed, büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 6,5 daralma olarak revize etti. Fed ABD ekonomisinin 2021’de ise yüzde 5 büyüyeceğini, büyümenin 2022 yılında yüzde 3,5 olacağını öngördü.

Hazine tahvili alımlarını artırmaya devam edecek

Fed ayrıca Hazine tahvili alımlarını artırmaya devam edeceğini ve aylık 80 milyar dolarlık tahvil alımı, 40 milyar dolarlık ipoteğe dayalı menkul kıymet alımı hedeflediklerini belirtti.

Federal faiz oranları ise Aralık projeksiyonunda 2020 için yüzde 1,5’in üzerinde öngörürken, COVID-19 pandemisinin yarattığı ekonomik şokun ardından sıfıra indirmişti. Bankanın faizlerin 2022 yılı boyunca yüzde 0-0,25 oranında kalacağını, uzun vadeli faiz oranı hedefinin ise yüzde 2,5 olduğunu söyledi.

Beklenmedik şekilde Mayıs ayında %13.3 seviyesine gerileyen ABD işsizlik verisi Fed’in yeni öngörülerine göre bu yıl işsizlik yüzde 9,3 olacak. 2021’de ise işsizlik öngörülere göre yüzde 6,5’e, 2022’de yüzde 5,5’e, 2023’te ise yüzde 4,1’e inecek.

Çekirdek enflasyona ilişkin öngörüleri ise Fed bu yıl için yüzde 1, 2021 için yüzde 1,5, 2022 için yüzde 1,7 olarak açıkladı. Manşet enflasyon için ise 2020 için yüzde 0,8; 2021 için yüzde 1,6, 2022 için yüzde 1,7 öngörüldü.

Her üç ayda bir, 17 Fed yetkilisinin her biri ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili çok yıllık bir tahminde bulunuyorlar ve bu projeksiyonlar özet halinde karar alma toplantısından sonra açıklanıyor. Ancak COVID-19’un yayılma hızı, yasaklar ve ekonomik etkileriyle ilgili belirsizlikler nedeniyle Fed mart ayında ekonomik projeksiyonlarını yayımlamamıştı.

Faizler üç yıl sıfıra yakın kalacak

Fed üretimde bu yıl ciddi bir düşüş yaşanacağını ve faizlerin önümüzdeki birkaç yıl boyunca sıfıra yakın kalacağını beklediklerini belirtti.

Bu projeksiyonlar aynı zamanda Fed'in dünyanın en büyük ekonomisinin salgının ekonomik etkilerini ne kadar hızlı şekilde üzerinden atacağına ve herhangi bir uzun vadeli zararın oluşup oluşmadığına yönelik görüşlerini de yansıtıyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fed bu zorlu zamanlarda ABD ekonomisini desteklemek için tüm enstrümanlarını kullanmaya devam edecek, bu nedenle de maksimum istihdamı ve fiyat istikrarı hedeflerini destekleyecek politikalarına bağlı kalacak.

COVID-9 salgını ABD ve dünya genelinde ciddi bir insani ve ekonomik krize neden oluyor. Virüs ve kamu sağlığını korumak için alınan önlemler ekonomik faaliyetlerde keskin bir düşüşe ve istihdam kayıplarında ciddi bir artışa neden oldu. Zayıflayan talep ve ciddi oranda düşen petrol fiyatları tüketici fiyatları enflasyonunu aşağı çekiyor. Finansal koşullar, kısmen ekonomiyi desteklemek için alınan önlemlerle ve ABD hane halkları ve şirketlere kredi akışlarıyla birlikte iyileşti.

Karar sonrası dolar düştü altın yükseldi

Fed'in yazılı açıklaması sonrası euro/dolar paritesi TSİ 21:17 itibariyle 1,14 düzeyinin de üzerine çıktı. ABD'de endeksler karar sonrası yükseldi.

Karar öncesi düşen Dow Jones yüzde 0,30, S&P 500 yüzde 0,47 yükselirken, güne açılışlı başlayan Nasdaq ise yükselişini güçlendirdi ve karar sonrası yüzde 1,28 yukarıda işlem gördü.

Altın, faizlerin üç yıl boyunca sıfıra yakın kalacağı haberiyle TSİ 21:24'te yüzde 0,84 yükselişle 1736 doların üzerine çıktı.

Karar öncesi ABD tahvil getirilerinde yaşanan düşüş, Fed'in Hazine tahvili alımlarını artıracağı bilgisiyle düşük seyrine devam etti. 3 yıllıkta getiri yüzde 0,224'e gerilerken, 5 yıllıkta getiri yüzde 0,355'e, 10 yıllıkta getiri yüzde 0,771'e geriledi. 30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 1,537 düzeyine geriledi.